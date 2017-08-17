ŞENOL GÜNEŞ, SELÇUK İNAN'IN TRANSFERİNE ONAY VERDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Selçuk İnan'ın transferi için yönetime onay verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Selçuk İnan'ın transferi için yönetime onay verdi. Beşiktaş, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Selçuk İnan'ı transfer edebilir.
TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'dan ayrılacak olan Selçuk İnan'ın bonservisini kulübünden alması halinde transferine onay vereceğini yönetime iletti. Güneş, eski öğrencisini takıma katıp, önümüzdeki sezon Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Atiba'nın da yerini doldurmayı hedefliyor.
TARAFTARLAR ISLIKLAMIŞTI
Bu sezon Galatasaray taraftarının yoğun tepkilerine maruz kalan Selçuk İnan, Östersunds maçınad kendi taraftarları tarafından ıslıklanmıştı. Dursun Özbek, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, "Selçuk İnan hala bizim kaptanımız. Geleceği konusunda kararı ben veremem. Teknik ekibin vereceği bir karar." demişti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan Selçuk İnan, 180 dakika sahada kalıp gol veya asist yapamamıştı.
Kaynak: haberinburada
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