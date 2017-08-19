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Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı İstiyor musunuz? Sorusuna Bilmiyorum Yanıtını Verdi

ŞENOL GÜNEŞ, SELÇUK İNAN'I İSTİYOR MUSUNUZ? SORUSUNA BİLMİYORUM YANITINI VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Selçuk İnan'ı istiyor musunuz?" sorusuna "Bilmiyorum. Transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor." cevabını verdi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı İstiyor Musunuz? Sorusuna Bilmiyorum Yanıtını Verdi(8/10)4

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından transferle ilgili gelen bir soruya ilginç bir cevap verdi.

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Selçuk İnan ve Hakan Balta ile birlikte Volkan Şen'i isteyip istemediği sorulan Güneş, "Ben onları bilmiyorum, transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor." cevabını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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