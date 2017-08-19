Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Selçuk İnan'ı istiyor musunuz?" sorusuna "Bilmiyorum. Transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor." cevabını verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından transferle ilgili gelen bir soruya ilginç bir cevap verdi.

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Selçuk İnan ve Hakan Balta ile birlikte Volkan Şen'i isteyip istemediği sorulan Güneş, "Ben onları bilmiyorum, transferi ben yapmıyorum, yönetim yapıyor." cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada