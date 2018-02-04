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Şenol Güneş, Ricardo Quaresma İle Görüşme Yapacak

ŞENOL GÜNEŞ, RİCARDO QUARESMA İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Şenol Güneş, Quaresma'nın Bursaspor maçında da Negredo'ya pas atmaması üzerine kendisiyle görüşme yapacak.

Tarih : 04 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Şenol Güneş, Ricardo Quaresma İle Görüşme Yapacak(5/10)1

Beşiktaş Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alırken Quaresma, Şenol Güneş'i kızdırdı. 2 hafta önce oynanan Antalya maçında 53 pastan sadece 1'ini Negredo'ya atan Portekizli futbolcu Bursaspor ile oynanan maçta da İspanyol golcüye tek bir kez bile pas atmadı.

NEGREDO'YA HİÇ PAS VERMEDİ

Bursaspor maçında Negredo 7,8 net pozisyona girerken Quaresma'dan hiç pas alamadı. Bu durumu gören Şenol Güneş'in Portekizli futbolcuya bu tavrından dolayı çok sinirlendiği öğrenildi.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Yardımcı hocalarıyla değerlendirme yapan tecrübeli hocanın Bursaspor önünde kazanamamalarını Quaresma'nın bencil davranmasına ve özellikle de Negredo'ya pas atmamasına bağladığı belirlendi.

HER AN KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR

Güneş'in Portekizli starla bir görüşme yaparak bu nedenden dolayı kulağını çekeceği öne sürüldü. Quaresma'nın G.Birliği ve Karabük maçlarında kulübeye çekilmesinin planlandığı da ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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