ŞENOL GÜNEŞ, PEDRO FRANCO VE MİLOSEVİC'İ KADRODA İSTEMİYOR
Beşiktaş'ta sıcak gelişme yaşanıyor. Pepe'nin gelişinden sonra Marcelo'nun gönderilmesi ve Atınç Nukan'ın sakatlanması ardından Şenol Güneş, bu bölgeye transfer beklerken, bir yandan da kadroda tutmak istemediği oyuncuları belirledi.
"İKİNİZİ DE DÜŞÜNMÜYORUM"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Marbella kampı dönüşü Franco ve Milosevic'in biletini kesti. Güneş, özel bir görüşme yaptığı iki stopere, "Beşiktaş'ın oyuncususunuz, çalışmalara devam edebilirsiniz. Ancak yeni sezon için sizi kadromda düşünmüyorum. Kendinize kulüp bulmanız, en iyi çözüm" dedi.
Kaynak: haberinburada
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