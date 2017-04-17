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'şenol güneş ödül almalı'

'ŞENOL GÜNEŞ ÖDÜL ALMALI'

Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesinde iki takım taraftarının tribünde yaşadığı kavga ve Fransız seyircilerin sahaya inmesi ile olayların tehlikeli boyutlara gelmesi maçın 45 dakika geç başlamasına neden olmuştu.

Tarih : 17 Nisan 2017, 12:05
Puan Ver : 'şenol Güneş Ödül Almalı'(5/10)2


Habertürk'ün haberine göre gerilimin yatıştırılmasında başrolü oynayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in soğukkanlı yaklaşımlarıyla hem maçın Belçikalı gözlemcisi hem de İspanyol hakem Lahoz'u adeta mest ettiği ortaya çıktı...



90 dakika başlamadan önce Belçikalı gözlemci ile hakem Lahoz durum değerlendirmesinde bulunmak için her iki kulübün idari direktörleri ve teknik direktörleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.



 



kaynak:sabah






Etiketler:   Şenol  Güneş  Ödül  Almalı      haber

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