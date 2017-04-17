Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesinde iki takım taraftarının tribünde yaşadığı kavga ve Fransız seyircilerin sahaya inmesi ile olayların tehlikeli boyutlara gelmesi maçın 45 dakika geç başlamasına neden olmuştu.



Habertürk'ün haberine göre gerilimin yatıştırılmasında başrolü oynayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in soğukkanlı yaklaşımlarıyla hem maçın Belçikalı gözlemcisi hem de İspanyol hakem Lahoz'u adeta mest ettiği ortaya çıktı...



90 dakika başlamadan önce Belçikalı gözlemci ile hakem Lahoz durum değerlendirmesinde bulunmak için her iki kulübün idari direktörleri ve teknik direktörleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.







kaynak:sabah