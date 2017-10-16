Beşiktaş, Monaco ile Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 3.hafta maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Siyah Beyazlılar'ın teknik direkörü Şenol Güneş ve Brezilyalı futbolcu Talisca, önemli açıklamalarda bulundu.

TALİSCA: ZOR BİR MAÇ OLACAK

"Yarın çok önemli ve zor bir maça çıkacağız. Bu grup dengeli bir grup, bunu başlarken de biliyorduk. Zor bir maça çıkacağız. 6 puanımız var. Yarın da burada iyi bir sonuç elde ederek, iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Soyunma odasında atmosfer gayet iyi. Soyuma odasındaki pozitif hava, inanıyorum ki yarın sahaya yansıyacak."

"BENİM İÇİN SAHADA OLMAK HER ZAMAN ÖNEMLİ"

"Benim için sahada olmak her zaman önemli. Ben her maçta konsantrasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Bazen ritminizi bulmak zor oluyor ama bu konsantrasyonla ilgili değil. Rakipler bazen farklı direnç gösterebiliyor. Yarın akşam sahada iki kaliteli takım olacak. Monaco saha avantajını kullanmak isteyecektir. Biz de en iyi şekilde sahadan ayrılmak istiyoruz."

ŞENOL GÜNERŞ: MONACO'NUN ALDIĞI PUANLAR YANILTMASIN

"Henüz 2 maç oynadık, 4 maçımız daha var. Yarın zor bir maça çıkacağız. Monaco'nun aldığı puan kimseyi yanıltmasın. Yarın çok zor bir maça çıkacağız. Bireysel olarak iyi bir takımla oynayacağız. 3. ve 4. maçı üst üste oynayacağımız için iki maç da önemli. Bu maçlar gruptaki yerimizi daha iyi tayin edecek. Transferden 300-350 milyon Euro kazanan, 100 milyon harcayan bir takım Monaco. Biz rakamsal değerden giderek sonuç almıyoruz. Zaman zaman iyi takımlar sürprizlerle kaybedebiliyor."

"TAKIM ÜZERİNDE OLUMSUZ BİR HAVA YOK"

"Sakatlık yok ama performans olarak yeterli olmayan futbolcular olabilir. Yarınki maçın ambiyansına göre farklılıklar olabilir. Takım üzerinde olumsuz bir hava yok. Kötü sonuç alınca üzülüyoruz. Kazanınca da seviniyoruz. Biz sadece yarınki maçı düşünüyoruz. İyi futbol oynayıp kazanmak istiyoruz."

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA ÇOK KÖTÜ OYNADIK"

"Bir maçın kaybedilmesi kazanılması için sayılacak çok sebep var. Bunların şu anda bir anlamı yok.Uzun süre kazanıp bir maç kaybedebilirsiniz. Bunu spekülasyon yapmak istemiyoruz. Gençlerbirliği maçında çok kötü oynadık. Kırmızı kart gördük. Bugüne de yarına da katkısı olmayan şeyler bunlar."

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

"Aldığınız puanların bir garantisi yok ama avantajı var. Puanlara bakarak oynamayacağız, kendi oyunumuzu oynayacağız. Monaco ile üst üste oynayacağımız maçlardan alacağımız sonuçlar çok önemli. 2 maçta 1 puan almasına rağmen yarın onların ne oynayacağı, bizim ne oynayacağımız önemli. Taraftarın çok büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. Kolay maç olmayacak. Tüm futbolcuların güç dengesi olarak yarın kendilerini gösterebileceği bir maç olacak. Güzel bir maç oynanamasını bekliyorum."

Kaynak: haberinburada