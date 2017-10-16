Süper Lig'te son 3 haftada 8 puan kaybeden ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak.

Grubunda 2 galibiyet ve 6 puan ile lider durumda olan siyah-beyazlılar, Fransa deplasmanından da galibiyetle dönerek liderliğini sürdümeyi amaçlıyor.

ŞENOL GÜNEŞ SADECE SOL BEKTE KARARSIZ

Teknik direktör Şenol Güneş, Monaco maçının 11'ini şekillendirmeye başladı. İdeal 11'ni sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, sadece sol bek pozisyonunda kararsızlık yaşıyor. Caner'den savunma konusunda istediği verimi alamayan Güneş, Monaco karşısıda bu mevkide tedavisi sona eren Adriano'yu kullanabilir. Şenol Güneş sol bek mevkisindeki kararını son taktik antrenmanın ardından verecek.

Orta sahada Atiba-Oğuzhan ve Talisca'dan vazgeçmeyecek olan tecrübeli teknik adam, Quaresma ve Cenk'e de ilk 11'de şans verecek.

Kaynak: haberinburada