Konsolosluk Görevlisi N.M.C'nin Eşi Ve Kızı Serbest Bırakıldı!
Kulüpler Birliği Başkanı Özbek: Video Hakem Uygulaması Kasım Ayında Denenecek
Irak Ordusu Kerkük'e Girdi, Kaleye Türkmen Bayrağı Çekildi
Tsk'nın Açıklamasıyla Ortaya Çıktı: Türk Askeri Kuzey Irak'a Kara Operasyonu Başlattı
Peşmergeler Arasında Kriz Çıktı, Barzani'nin Muhabiri Ağladı
Çay Fiyatlarına Yapılan Yüzde 20'lik Zam Geri Alındı
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Bahis Oranları Belli Oldu
Yılmaz Vural'dan Çarpıcı Açıklamalar
Trabzonspor, Ersun Yanal'ın Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetti
Galatasaraylı Yöneticiden Volkan İtirafı: Umarım Derbide Oynamaz
Şenol Güneş, Monaco Maçında Sadece Tek Pozisyonda Kararsızlık Yaşıyor
Son Dakika! Türk Hava Sahası Kuzey Irak'a Yapılacak Uçuşlara Kapatıldı
Bakanlar Kurulu Ohal'i 3 Ay Daha Uzatılmaya Karar Verdi
Barzani Cezayı Kesti: Bazı Yetkililer Peşmergeye İhanet Etti
Efsane Futbolcu Ronaldinho, Messi'nin Gelmiş Geçmiş En İyi Futbolcu Olduğunu Söyledi
Ev Hanımı, Yılda 1.5 Ton Bal Üretiyor!
Kritik Mgk'da Kuzey Irak Mesajları: Hava Sahası Kapatılsın, Sınır Kapıları İçin Süreç Başlatılsın
Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Maçı İçin Takıma Prim Verecek
Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti, Vize Krizini Görüşmek İçin Ankara'da
Kerkük Valiliği Çatışma Olmadan Ele Geçirildi, Binaya Irak Bayrağı Çekildi

Şenol Güneş, Monaco Maçında Sadece Tek Pozisyonda Kararsızlık Yaşıyor

ŞENOL GÜNEŞ, MONACO MAÇINDA SADECE TEK POZİSYONDA KARARSIZLIK YAŞIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco maçının ilk 11'ini kafasında oluşturdu, tek kararsızlığı sol bek mevkisinde yaşıyor.

Tarih : 16 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Şenol Güneş, Monaco Maçında Sadece Tek Pozisyonda Kararsızlık Yaşıyor(8/10)4

Süper Lig'te son 3 haftada 8 puan kaybeden ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak.

Grubunda 2 galibiyet ve 6 puan ile lider durumda olan siyah-beyazlılar, Fransa deplasmanından da galibiyetle dönerek liderliğini sürdümeyi amaçlıyor.

ŞENOL GÜNEŞ SADECE SOL BEKTE KARARSIZ

Teknik direktör Şenol Güneş, Monaco maçının 11'ini şekillendirmeye başladı. İdeal 11'ni sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, sadece sol bek pozisyonunda kararsızlık yaşıyor. Caner'den savunma konusunda istediği verimi alamayan Güneş, Monaco karşısıda bu mevkide tedavisi sona eren Adriano'yu kullanabilir. Şenol Güneş sol bek mevkisindeki kararını son taktik antrenmanın ardından verecek.

Orta sahada Atiba-Oğuzhan ve Talisca'dan vazgeçmeyecek olan tecrübeli teknik adam, Quaresma ve Cenk'e de ilk 11'de şans verecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şenol  Güneş  Monaco  Maçında  Sadece  Tek  Pozisyonda  Kararsızlık  Yaşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER