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ŞENOL GÜNEŞ, MONACO MAÇINDA OĞUZHAN VE GÖKHAN'I YEDEK BIRAKTI


Şenol Güneş, Monaco Maçında Oğuzhan ve Gökhan'ı Yedek Bıraktı
Tarih : 17 Ekim 2017, 22:30
Puan Ver : Şenol Güneş, Monaco Maçında Oğuzhan Ve Gökhan'ı Yedek Bıraktı(9/10)5

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Monaco maçı 11'inde iki sürpriz yaptı.

GÖKHAN'I DENEDİ AMA ALMADI

Maçtan önce gerçekleştirilen antremanda Gökhan Gönül'ü sağ bekte deneyen Şenol Güneş, 11'e Adriano'nun ismini yazdı.

OĞUZHAN YERİNE TOLGAY

Şenol Güneş'in ikinci sürprizi ise Oğuzhan Özyakup oldu. Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçının en çok eleştirilen ismi olan Oğuzhan Özyakup'u kenara çekerek, yerine Tolgay Arslan'ı sahaya sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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