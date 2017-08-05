Samsun'da pazar akşam Beşiktaş-Atiker Konyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.

"HAZIRLIK MAÇLARINI KAZANAMADIK, UMARIM BUNU KAZANIRIZ"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yeni bir sezona başladıklarını belirterek, "Sezonun tüm takımlara hayırlı olmasına başarılar diliyorum. Yarın ilk resmi maçımızı oynayacağız. Geçen sezonun iki şampiyonu Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Herkesin keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum. Tüm takımlara oyunculara başarılar dilerken yeni milli takım hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Aramızda olmayan Gökhan Atınç ve Talisca var. Onun dışında diğer oyuncularımız burada. Hazırlık maçlarını kazanamadık. Umarım bu maçı kazanırız. Mustafa hocayı tanıyorum. Çok başarılı bir hoca çok başarılı işler yaptı. Hak ettiği yere henüz gelmedi. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

"MUSTAFA HOCAYLA FELSEFEMİZ BENZİYOR"

Takım olarak hazır olmadıklarını ancak daha iyiye gittiklerini belirten Güneş, "Seyircilerin keyif alacağı bir oyun ortaya koyacağız. Mustafa hocayla felsefemiz birbirine benziyor. Yarınki maçta her şeye rağmen bütün oyuncularımın en iyi futbolu ortaya koyacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Pepe ve Ricardo'nun geç geldiklerini ifade eden siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AMACIMIZ EN İYİSİNİ YAPMAK"

"Kısa bir süre bizimle çalıştılar. Negredo yeni geldi ama hazırlıklı. Gökhan ve Atınç sakat Talisca zaten yok. Yeni bir kadromuz var. Gelen giden oyuncular da olacaktır. Bahaneler ve suçlamalarla kendimizi kurtaramayız. Yarış başlıyor. İyi oynayıp kaybedebilirsiniz. Bazen de kötü oynayıp kazanabilirsiniz. Mühim olan en az zararla geçebilmek. Süper Kupa'dan sonra 3 tane lig maçımız var sonra milli ara var. Bu ara bizim için çok önemli. Bu araya kadar hazırlık dönemimizi de tamamlamış oluruz. Yarın kimler oynar bilemiyoruz. İhtiyaçlara göre kadro kuracağım. Net bir kadro yapılanmam yok. Sürekli oynayan Quaresma 15-20 gün izin yaptı. Sonra bize katıldı. Aynı şey Pepe için de geçerli. Eksikleri söylemek bize bir şey katmaz. Amacımız en iyisini yapmak."

"TALİSCA'DA SIKINTI YOK"

Güneş, Talisca'nın sorunu olmadığını ifade ederek, "Bizden kaynaklı değil Benfica'dan kaynaklı bir sorun var. Bu yıl bu baskıyı yaparak onu mukaveleye zorluyorlar. Hukuki boyutunu bilmiyorum. Bu olay FIFA'ya taşınacaktır. Bizim oyuncumuza para verdiğimize göre oynatmamız gerekir. Talisca yetenekli bir oyuncu. Gelişimini devam ettiren bir oyuncu. Dünya çapında bir oyuncu olmasını beklerim. Talisca olsun veya olmasın. Oyuncular takımlar için vardır. Takıma katkı için oynarlar. Talisca yoksa başka türlü oynuyoruz. Sistemler taktikler hep bunun için var. Kondisyon, teknik, taktik bunları kitaplara sığdıramıyoruz ama önemli olan keyif almak. Takıma transfer olan oyuncu oynasın diye getiriliyor. Oynamayan oyuncu gider."

"MİLLİ TAKIM'I TÜRK ANTRENÖR ÇALIŞTIRMALI"

Milli Takım'la ilgili görüşlerini de dile getiren Güneş, "Benim temennim Milli Takım'ı Türk antrenörün yönetmesi. Boşta olan bir antrenörün gitmesini beklerdim. Ama Lucescu'yu da başarılı buluyorum. Ben şu an Milli Takım'ı çalıştırmayı doğru bulmadığımı söyledim. Ama yardımcı olmak isterim. Lucescu'ya da hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada