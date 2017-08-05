Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor gazetesi Fotomaç'a röportaj verdi.

İşte Şenol Güneş'in Fotomaç'taki röportajı:

ŞENOL GÜNEŞ MÜZESİ

"Çocukla çocuk, büyükle büyük. Sorunlu futbolcuları sevgiyle yola getirme ustası. Onun sırrı, her insanın artı yanlarına bakmaktan geçiyor eksi tarafına değil. O yüzden kaybedilmenin kıyısından toplanan kazanılmış insanlarla dolu Şenol Güneş müzesi

Şenol Güneş gibileri futbolun içinde, insanlığın resmi geçidindedir.Onlar adam duruşunun kudretine sığınırlar, eğitmenliğin şanına!Sonrası taraflı tarafsız insanların alkışları.Şenol Güneş'in gittiği her takımda rengini alan gerçeğinin karşılığı; mücadele ve terdir Sistemin yasaları ne derse desin.Asalet; onun kendisini göndere çektiği yerdir.Çocukların sevgisini kazanmaktır insanlık.O rütbesiz saygınlığa sahip olduğu için içimdeki çocuk da saygılarını sunuyor ona.Ruhuna yakışan bir hayatın işçisi olduğu için.

MİLLİ TAKIM İÇİN YAPILAN TEKLİFİ NEDEN REDDETTİNİZ?"Ben şu anda Beşiktaş Kulübü'ne aitim. Boşta olsaydım böyle bir görevi gururla kabul ederdim. Ama hem milli takım hem kulüp takımını yönetmek benim anlayışıma uygun değil."

NEDEN LUCESCU TERCİH EDİLDİ"Lucescu'nun Ukrayna'daki sisteme aşina olmasının Ukrayna milli maçı için bir avantaj sağlayacağı düşünüldü herhalde. Sakladığım bir notu arşivimden çıkardım, 2004 yılı mart ayında yazmışım.

ŞENOL GÜNEŞ, HAK ETMEDİĞİ 4 MAAŞINI İADE ETMİŞ

Futbol Federasyonu'na "buyurun bunlar benim hak etmediğim maaşlar" deyip 4 aylık maaşını Federasyona iade eden bir Şenol Güneş'i hatırlattım.O da bana 4 aylık haksız maaş çekleriyle günahlarını ödeyeceğini zanneden ama hâlâ kendisine borcunu ödemeyen federasyon yetkilileri hatırlattı.O alacaklar hâlâ duruyor, hak etmeyenlere çuvalla dağıtanların utancı olarak.

BEŞİKTAŞ'IN SİZDEN BEKLENTİSİ ARTTI MI?

"İlk geldiğimde yeni tanışmıştık neler yapabileceğimizi gösterdik.Şimdi birbirimizi daha iyi tanıdığımıza göre, karşılıklı verimi bir tık üste çıkarmak zorundayız. Taraftar, futbolcu ve yönetimiyle yeni coşku, yeni bir heyecan. "

"QUARESMA'NIN ARTİSTİK BİR TARAFI VAR"

"Futbol sadece yetenek değildir futbol, karakter sağlamlığı gerektirir. Pepe tam bir profesyonel.

Çok içten çalışıyor, takımla uyumlu." Birden Quaresma'yı da tartıya koyma ihtiyacı hissetti. "Quaresma da uyumlu.O da çok çalışıyor ama farklı olmayı seviyor.Artistik bir tarafı var. Çocuksu duygularla hata yapıyor.Ama kendini düzelttikçe daha sevimli oluyor. 35 yaşına gelmiş bir oyuncu, bu kadar çok maç oynayıp başarılı olabilir mi? Çalışmasına hayranım."

"KEŞKE MARCELO GİTMESEYDİ"

Sanki yarasına tuz bastım da, Marcelo'nun gidişini sordum."Aynı mevkii için düşünelim, Marcelo'yu bırakıp Pepe'yi almayı doğru bulmam. Ama Pepe'yi aldık, Marcelo da kalsa çok iyi olacaktı.Pepe üst düzey, kariyerli bir oyuncu.Ama Marcelo benim için büyük kayıp. Şimdi Pepe'nin yanına birini bulmak zorundayız." Negrado tamam, Lens'in durumu netleşmedi."Ama bana önce stoper gerekiyor.Açık ihtiyacı sonra."

"DEMBA BA OLSA BAŞKA SANTRFOR İSTEMEM"

Demba Ba'nın takıma dönme gerçeği mevcut mu?"Gelirse çok faydalı olur. Onu alsam başka santrfor istemem zaten.

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelme ihtimali vardı, bu konuda tepkiniz nasıl oldu?"Burak bir an gündeme geldi, o bir maçta büyük tepki görmüştü.Kulüp sıcak bakmadı.Aslında Burak'ın kalitesi o değil.Burak çocuk gibi. Duygularını dışa vurur. Heyecanlıdır.

TEPKİ OLMASA BURAK'I İSTER MİYDİNİZ?

"Burak iyi bir oyuncu. Türkiye için kaybedilmeyecek bir oyuncu." "Arda Turan olayı da öyle" dedi ve devam etti.Çok kolay kaybediyoruz. Hatayı Arda yapıyor doğru ama bizler de yaptırıyoruz. Arda'yı tanıyorum.Arda bu pozisyona düşmemesi gereken bir oyuncu. Hele bir gazeteciyle asla. Arda herkese karşı verici bir tip görünürken o olayda öyle bir hale geldi ki her şey koptu. Milli takım hocasıyla kaptanı kendini savunma durumuna düşüyorsa, biz bittik demektir. Onları bizim savunmamız lazım savunamıyoruz.Bir gerçek var moralin bozuk da olsa ayakta kalmasını bileceksin.Şimdi biz Arda Turan'ı milli takıma almadık ve kaybettik.Arda tipinde bir oyuncu bulabilmek için 10 yıl bekleyeceğiz. Çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyoruz.Bizler Burak Yılmaz'ın da Arda Turan'ın da yanlış yapmaması için neler yapmalıyız? Asıl mesele bu." Sorunları her zaman mesafe kat ederek çözümleyen birinin giyim kuşam meselesini sorun haline getiren medya sistemine dönüş yaptım.

"BEN KIYAFETİMLE DEĞER BULAN BİR İNSAN DEĞİLİM"

Kendine yakışan öğretmenliği giyindi yine."Ben kıyafetimle değer bulan bir insan değilim. Bir insan modayı takip de edebilir, etmeyebilir de. Dolayısıyla kimseyi kıyafet için eleştirmem. Değerlendirilecek konu kıyafetim ve dış görünüşüm değil, içim ve aklımdır. O konuda kimseyle yarışmam."

SİZDE ESKİMEYEN ŞEY NEDİR?

"Vicdanım, hiç değişmedi." Hayatında başrolü eşine veriyor."Eşim, başlangıcından bu yana, duruşuyla, konuşmasıyla, yerinde davranışıyla, farkında olarak veya olmayarak bana hep olumlu etki yapıyor. Beni asla yormuyor." Bundan iki yıl önce bir reklam teklifi almış. İyi de para teklifi üstelik sevimli bir reklam filmi."Aslında hiçbir mahsuru da yoktu.Şener Şen'in oynadığı bir reklamın benzeri. Çocuklar oynama dediler, kabul etmedim.

MEDYA KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Medyanın çok etkili ve güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda medyadaki bazı arkadaşları yöneticilerin yönlendirerek yazı yazdırdığını düşünüyorum.

Bu çok kötü ve tehlikeli bir şey.Belki ekonomik ve sosyal şartlar zorluyor ama yöneticiler açısından da iyi bir şey değil, gazeteciler açısından da."

Bir öğretmenin ekmeğini öpüp alnıma koyarım. Bir futbolcunun Ferrari'sine yumurta atarım dersem ne dersiniz?"Sana yüzde yüz katılıyorum.Değer olarak öğretmenin yeri başka. İlk öğretmenim Yurdanur Uzman. Geçen sene evine gittik.Bütün meslekler değerli ama öğretmenler başka."

Hayat okulundan mezun olmayanların futbola verdiği zararları çocuklar tanzim ediyor dersem haksızlık etmiş olur muyum?"Yoo etmiş olmazsın. Hayatı bilmek çok önemli çünkü. Her şeyi okuyarak öğrenmiyorsun. Öğrendiklerin de senin rehberin oluyor."

Bir teknik adamın, futbolcuların cehaletine ders kitabı olması zorunlu mudur?"Bugünkü futbolcular benden bir şey almamalı aslında.Onların bir şeyler katmaları gerek. Onların bizlerden fazlası bile var. Kendilerini eğitmek futbolcunun asli görevidir."

PARANIN TAHRİK EDİCİLİĞİ ALIN TERİNİ BASTIRIYOR CÜMLESİ SİZDE YANLIŞ MI?

"Hayır. Para bu devirde çok şeyi bozdu. Benim değerim para odaklı değil. Değer zaten paraya çevrilir. Ama parayla değer alamazsın. Ben hakkımı alamadım ama değerimi de kimse elimden alamadı."

HAKEMLER İÇİN KOMPOZİSYON YAZSAM NOTUM KAÇ OLUR?

"Hakemlerin değil de futbolun kendine ait bir derin devleti var.Hakemler en zayıf halka olduğu için kullanılıyor. Hakemleri bu duruma düşürenler de yöneticiler."

YORUMCULARIN AĞZINI DİKMEK İSTESEM, BANA DESTEK ÇIKAR MISINIZ?

"Yorumcuların yorum hakkı var. Ama hakaret hakkı yok. Kendilerine de zarar veriyorlar. Kötü niyetli olanlar var.

Yöneticilerle ilişkilerinden kaynaklanan bir politika var. Adaleti orada sağlamadığın müddetçe, yapılan haksızlığa karşı bakışı değişiyor insanların."

Bizim neslin kaderi deyip sitem ettiğiniz bir gerçek var mı?Ben asla zamana sitem etmem.Her dönemin kendine göre şartları vardır ve her şeyin olabileceğine inanırım. Çocukluğumuzdan bugüne kadar bütün sıkıntıları gördük.O gün de şikayetçi değilim, bugün de. Ben devletten şikayetçi olmam. Ben önce ülkemin iyi olmasını isterim. Çevremin, ailemin iyi olmasını isterim."

FUTBOLCULAR NEDEN SOSYAL KONULARDA AKTİF DEĞİL?

"Ne yazık ki sosyal değiliz. İş yoğunluğu itibarıyla oyuncuları bu tip faaliyetlere sokmuyoruz. Bu bir hata. Uyuşturucu lise ve ortaokul düzeyine indi. Gelecek adına çok kötü bir şey. Bu konuda sosyal sorumluluk projeleri üretmekte yarar var. Çünkü futbolcular önemli etki yapabiliyorlar. Ama futbol yarışma içinde o kadar kavgaya dönüştürüldü ki, insanları bir araya getirmek zorlaştı. Trabzon'da sorunlu çocuklar vardı polisle işbirliği yapılarak birçoğu hayata kazandırıldı.Tolga Zengin de bu konuda aktif davrandı o çocuklar bambaşka çocuklar oldu.

FUTBOL, KÜRESEL BİR VAHŞETİN PARÇASI MI?

Evet ama ekonomik vahşetin bir parçası.Ekonomik olarak kazanmak isteyenler acımasız oluyor. Menajerler, kulüplerin yaşamları, televizyonlar.Oyuncu bence bu konuda en masum olanı."

Milli takıma seçilen futbolcuların hal ve gidişinin kesinlikle pekiyi olması gerekmiyor mu?Milli takım oyuncusu da, teknik adamıyla ortak bir değerdir. Orası kimsenin malı da değildir. Bizim adımızı temsil edendir. Hepimizin hal ve gidişinin iyi olması moral değerini de artırır, kaliteyi de. Ülkeler arasında bizi öne çıkarır.

KOMPOZİSYON

Şenol Güneş'i efkar basınca nasıl dağıtıyor?Ben akşamları hiç dışarı çıkmam, yemeğe bile gitmiyorum. Enteresandır son 3 yıldır televizyonda dizi izliyorum.

Şenol Güneş'in paraşütü kimdir?En yakın dostum Mehmet Kulaksızoğlu'dur. Kendi rahatlığım için ailem.

En son ölü bir kalabalığa ne zaman karıştınız?Çok zamandır karışmadım ama Beşiktaş Çarşı'ya gitmek istiyorum. Beşiktaş taraftarına Beşiktaş antrenörü olarak gitmek nasıl bir şey görmek istiyorum.

Organlarınızı bağışladınız mı?Hayır. Yararı varsa bağışlanması gereken zamanda bağışlayabilirim ama hiç düşünmedim.

Bulaşık makinesini en son ne zaman boşalttınız?Benim evde işçiliğim yoktur. Ancak çay yapabilirim, bir de sahanda yumurta.

Tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz?İnsanlara akıl dilerdim. Dünya iyi gitmiyor. Bu kadar vahşet olmaz.

Dünya hızla kirlenirken birinciliği kim alır?Dünyayı kirleten Amerika.

Kaynak: haberinburada