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şenol güneş istediği forveti açıkladı

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİĞİ FORVETİ AÇIKLADI

Yine az ama öz takviyeler yaparak transfer dönemini kapamak isteyen Beşiktaş yönetimi, araştırmalarını sürdürürken; Vincent Aboubakar'da ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:38
Puan Ver : Şenol Güneş İstediği Forveti Açıkladı(9/10)7


Porto ve Lorient kulüpleri arasındaki anlaşmadan dolayı Kamerunlu forvetin bonservisinin 10 milyon Euro'dan aşağıya düşmemesi yönetimin elini kolunu bağlarken; yönetim ve teknik heyet alternatifler üzerine yoğunlaşıyor.



Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'ın alınmaması halinde neler yapılacağını konuşurken, geçtiğimiz günlerde henüz tatile çıkmayan başkan Fikret Orman ile teknik patron Şenol Güneş bir araya geldi.



BAŞKAN ÇEKİNİYOR AMA...



Bu zirvede forvet transferinde izlenecek yol haritası konuşulurken, bu görüşmede Şenol Güneş'in Aboubakar'ın olmaması halinde Burak Yılmaz'ı istediği ifade edildi.



Deneyimli hoca, Trabzonspor'da kral yaptığı Burak'ın Demba Ba ve Cenk Tosun'la iyi bir uyum yakalaması halinde Beşiktaş'ta ta çok iyi işlerin altına imza atabileceğini söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Şenol  Güneş  İstediği  Forveti  Açıkladı    haber

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