ŞENOL GÜNEŞ İSTANBUL'A DÖNMEDİ
Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş hastalığı nedeniyle deplasmanda oynanan Trabzonspor maçı sonrası kafile ile birlikte İstanbul'a dönmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, zorlu Trabzonspor deplasmanından Babel'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve zirve yarışında Fenerbahçe'ye 3 puan fark yaptı hem de şampiyonluk şansını devam ettirdi. Siyah-Beyazlılar'da Alvaro Negredo, oyuna girdikten sonra 2 golün de asistini yaparak maça damgasını vurdu.
TEDAVİ OLDUKTAN SONRA İSTANBUL'A DÖNECEK
Mücadelenin ardından Beşiktaş kafilesi İstanbul'a geri döndü. Ancak tecrübeli teknik adam Şenol Güneş hastalığı nedeniyle Trabzon'da kaldı.
Şenol Güneş'in burada tedavi olduktan sonra İstanbul'a döneceği ve takımının başında idmanlara çıkacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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