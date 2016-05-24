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şenol güneş: gökhan gönül'ü isterim

ŞENOL GÜNEŞ: GÖKHAN GÖNÜL'Ü İSTERİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gökhan Gönül için yeşil ışık yaktı.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 10:09
Puan Ver : Şenol Güneş: Gökhan Gönül'ü İsterim(8/10)8


Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, "Gökhan Gönül benim gündemimde hiç olmadı. Basında çıktığı için ben de sordum. Ayrılmak isterse, tabii ki isterim." dedi.



ÖNCELİK SAVUNMADA



Şenol Güneş, hiçbir oyuncunun gitmesinden yana olmadığını belirterek, "Defansa transfer yapacağız. Gidecek oyuncular, kalacak oyuncular var. Fakat, yönetimle henüz transferi konuşmadım." dedi.








Etiketler: Şenol  Güneş  Gökhan  Gönül  Ü  İsterim    haber

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