ŞENOL GÜNEŞ: GÖKHAN GÖNÜL'Ü İSTERİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gökhan Gönül için yeşil ışık yaktı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, "Gökhan Gönül benim gündemimde hiç olmadı. Basında çıktığı için ben de sordum. Ayrılmak isterse, tabii ki isterim." dedi.
ÖNCELİK SAVUNMADA
Şenol Güneş, hiçbir oyuncunun gitmesinden yana olmadığını belirterek, "Defansa transfer yapacağız. Gidecek oyuncular, kalacak oyuncular var. Fakat, yönetimle henüz transferi konuşmadım." dedi.
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