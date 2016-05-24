

Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, "Gökhan Gönül benim gündemimde hiç olmadı. Basında çıktığı için ben de sordum. Ayrılmak isterse, tabii ki isterim." dedi.







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Şenol Güneş, hiçbir oyuncunun gitmesinden yana olmadığını belirterek, "Defansa transfer yapacağız. Gidecek oyuncular, kalacak oyuncular var. Fakat, yönetimle henüz transferi konuşmadım." dedi.