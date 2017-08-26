ŞENOL GÜNEŞ, FORVETTEKİ İLK TERCİHİNİ CENK TOSUN OLARAK BELİRLEDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü Bursaspor maçı öncesi Cenk Tosun ile özel bir görüşme yaptı ve milli santrfora adeta özgüven aşıladı.
"İLK TERCİHİM SENSİN"
Vatan Gazetesi'nden Erdal Cömert'in haberine göre; bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan 26 yaşındaki santrforu önceki gün yanına çağıran tecrübeli çalıştırıcı, "Benim ileri uçtaki ilk tercihim sensin. Şu anki form durumlarınızla bir kıyaslama yaptığımda seni Negredo'nun önünde görüyorum. Bunun bilincinde olmanı istiyorum.
Sana güveniyorum ve çok daha iyi olabileceğine de inanıyorum. Ancak benim inanıyor olmamın bir anlamı yok. Senin inanman, daha çok çalışman, geldiğin noktayla yetinmemen, sahada daha aktif olman gerekiyor. Forma senin, bunu bırakmamak da senin elinde" ifadelerini kullandı.
HER YIL GELİŞİYOR
Siyah beyazlı takıma 2014-15 sezonu başında gelen Cenk, her sezon üzerine koyarak performansını geliştirdi. İlk sezonunda Demba Ba'nın arkasında kalırken 28 resmi karşılaşmada şans buldu, rakip fileleri 9 kez havalandırdı. 2015-16 sezonunda ise önünde Mario Gomez vardı. Bu kez 43 maçta forma giydi ve 17 gol atıp 6 da asiste imza attı.
Geçen sezon ise Vincent Aboubakar ile adeta dönüşümlü olarak ilk 11'de yer alan Cenk, 47 mücadelede 24 kez ağları sarstı, 4 de asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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