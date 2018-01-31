Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçının ardından, "Şimdi bu maçı oynadık, Cuma günü de lig maçı oynayacağız. Planlama yanlışı var burada" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin 3-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj sağladı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Güneş, fikstürden yakındı ve planlama yanlışı olduğunu söyledi.

"PLANLAMA YANLIŞI VAR"

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Oyunun tamamında üstündük. 2. yarıda yediğimiz gol bizim için hayal kırıklığıydı. Daha farklı bitmesi gereken maç, 3-1 bitti. Sert, boğuşmalı bir maç oldu. Gençlerbirliği'nin agresif bir oyunu vardı. Öyle oynamaya ihtiyacı vardı ki öyle oynadılar. Yapacak başka şeyleri yoktu. Şimdi bu maçı oynadık, Cuma günü de lig maçı oynayacağız. Planlama yanlışı var burada.

Hafta içi böyle bir maç oynayıp, gidip cuma günü oynamak kolay değil. Bu bir planlama yanlışı. Şimdi deplasmana gideceğiz, sonra bir daha deplasmana gideceğiz. Bu kadar sıkıştırmanın anlamı yok.

"LOVE TAKIM İÇİNDE BULUNSUN DİYE KADROYA ALDIK"

Larin alınmıştı ama lisansı alınmamıştı. Vagner Love da akşam geldi tesise, takım içinde bulunsun diye kadroya kattık. Elimizde oyuncu kadrosu var, onların da takviye yapacağını düşünüyoruz. Bakacağız, değerlendireceğiz."

Kaynak: haberinburada