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Şenol Güneş: Demba Ba'nın Sakatlığı Yoksa Transfer Edelim

Şenol Güneş: Demba Ba'nın Sakatlığı Yoksa Transfer Edelim

ŞENOL GÜNEŞ: DEMBA BA'NIN SAKATLIĞI YOKSA TRANSFER EDELİM

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşen Şenol Güneş, "Demba Ba'yı isterim. Sakatlığı yoksa transfer edelim" dedi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 00:20
Puan Ver : Şenol Güneş: Demba Ba'nın Sakatlığı Yoksa Transfer Edelim(7/10)3

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in Antalya'da Demba Ba konusunda bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı.

"OYUNU İYİ OKUYAN BİR FUTBOLCU"

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Şenol Güneş'in Ba ile ilgili, "İyi bir Demba Ba'yı isterim. Çünkü Negredo'nun olmadığı zamanlarda tecrübeli bir isme ihtiyacım var. Ancak risk varsa transferi olmasın. Sağlık durumu elveriyorsa Ba'dan yanayım. Çünkü oyunu iyi okuyan bitirici bir futbolcu." dediği öğrenildi.Orman'ın ise Demba Ba'nın bu hafta içinde sağlık raporlarının geleceğini belirtip, "Raporlar olumlu olursa Ba'yı İstanbul'a çağırıp bir kez de biz kontrolden geçireceğiz. Ardından son kararı vereceğiz" dedi.

İKİSİ DE GELİRSE LARIN KİRALANACAK

Öte yandan Demba Ba'da problem çıkmaması ve transfer edilmesine karar verilmesi halinde mali şartlar konuşulacak. Siyah-Beyazlılar, bonservis ödemeyi düşünmedikleri Senegalli yıldız ile 1,5 yıllık anlaşma yapmak istiyor. Bunun yanında Ba'ya yarım sezon için para vermemek ve gelecek sezon için de oynayacağı maça göre ücret ödemek gibi plan yapan Kartal, bu şartlar kabul görmesi halinde deneyimli forveti transfer edecek.

Başkan Fikret Orman'ın, Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede bu Larin ve Ba'nın birlikte transfer edilmesi halinre 22 yaşındaki genç yıldızın tecrübe kazanması adına başka takıma kiralanması fikrinin ortaya çıktığı öğrenildi. Eğer Demba Ba olmazsa ise Larin takımda kalacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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