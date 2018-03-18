ŞENOL GÜNEŞ DAHA 7. DAKİKADA SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehirli futbolcuların kaçırdığı gollerden sonra oyuncularına sinirlendi.
Medipol Başakşehir- Beşiktaş mücadelesinde dakikalar 7'yi gösterirken Şenol Güneş çok sinirlendi.
Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında maça hızlı başlaması ve üst üste goller kaçırması sonrasında dakikalar 7'yi gösterdiğinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş futbolcularına sert çıktı.
KANATLARI DEĞİŞTİRDİ
Tolgay Arslan'ı yanına çağıran Şenol Güneş, Lens'in sağ kanattan sola geçmesini isterken, Babel'i de sağ kanada aldı. Özellikle takımının geriye yaslanmasına çok sinirlenen Güneş, Tolgay-Atiba ikilisinin daha önde kalmasını ve rakibin kolay şekilde kaleye gelmemesini istedi.
Kaynak: haberinburada
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