ŞENOL GÜNEŞ: BUNDAN SONRA VERİLEN GÖREVİ YAPMAYANA FORMA YOK
Şenol hoca, Bursa maçı sonrası soyunma odasında, "Oyunu ellerinizle teslim ettiniz. Bundan sonra verilen görevi yapmayan bir daha forma beklemesin" diyerek oyuncularına yüklendi.
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, 2-2 berabere kaldıkları Bursaspor mücadelesinin ardından soyunma odasında oyuncularına sert çıktı.
"VERİLEN GÖREVİ YAPMAYAN FORMA BEKLEMESİN"
Güneş, "Oyunu kendi ellerinizle teslim ettiniz. Yediğimiz goller amatörceydi. Böyle mücadele olmaz! Hafta boyunca boşuna çalışmışız. Herkes bildiğini okuyacaksa hiç idman yapmayalım daha iyi! Sahada söylediklerimin tam tersi yapılıyor. Ama buraya kadar! Bundan sonra verilen görevi yapmayan bir daha forma beklemesin!" ifadelerini kullandı. Şenol hocanın bu çıkışının, soyunma odasında buz gibi bir hava estirdiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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