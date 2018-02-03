SON iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. 30 puan topladığı ligin ilk yarısını Şenol Güneş döneminin en kötü performansı ile tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarının ilk 2 maçını kazanmasına rağmen Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak yine puan kaybetti.

GALİBİYET SAYISI DA DÜŞTÜ, ATILAN GOLLER DE

Sezon başından bu yana deplasman maçlarında çok başarılı bir görüntü sergilemeyen ve puan kayıplarının çok büyük bölümünü deplasmanda yaşayan Kara Kartallar, Bursa deplasmanında 17'nci puan kaybını yaşadı. Bu kayıplarla beraber Şenol Güneş döneminin en kötü lig performansı da sergilenirken galibiyet sayıları ve atılan goller de önemli bir düşüş görülüyor.

20'nci haftalar itibarıyla baktığımızda; Şenol Güneş'in ilk sezonunda 16 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar 50 puan ile ligin zirvesinde yer aldı. Bu dönemde rakip ağlara 48 gol atan Beşiktaş'ın, yediği gol sayısı ise 18'di ve avreajı +30'du. Bu performansı sezon sonuna kadar sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş'li dönemin ilk şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli hoca ile ikinci sezonun 20'nci haftasında 13 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 44 puan toplayan Beşiktaş, yine ligin zirvesindeydi. Gol sayısında bir önceki sezona göre azalma olan Beşiktaş, attığı 40 yediği 17 gol ile +23'lük bir averaja sahipti ve sezon sonunda üst üste 2.şampiyonluğunu yaşadı.

3. SEZONDA İŞLER YOLUNDA DEĞİL

Üçüncü sezona şampiyonluk parolası ile girilen bu sezon da ise işler hem Şenol Güneş'in hem de camianın beklediği gibi gitmiyor. Sezon başında asıl hedefi önce Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak olarak koyan Şenol Güneş, öğrencileri ile beraber tarihi skorlara imza atarak yenilgisiz ve lider olarak gruptan çıktı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla beraber lig maçlarında ağır aksak ilerlemeye başlayan siyah-beyazlılar ilk yarının sonuna kadar özellikle deplasmanlarda başarısız sonuçlar aldı ve 30 puanda kalarak devreyi 4'üncü sırada kapattı. 2'nci devrenin ilk 2 maçını kazanarak camiada yeniden heyecan yaratmaya başlayan Kara Kartallar, yine bir deplasman olan Bursaspor karşısında kötü oyuna rağmen beraberliği son dakika golü ile kurtardı.

TAKIMIN +15 AVERAJI VAR

Bursaspor beraberliği aynı zamanda ligin ilk yarısında sıkça yazılan ve dile getirilen kötü lig performansına bir maç daha eklemiş oldu. Son üç sezona göre 20'nci haftalar itibarıyla sadece 10 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, 3 kez mağlup olup, 7 kez de berabere kalarak 37 puan topladı ve 4.sırada yer alarak Şenol Güneş döneminin en kötü performansını yaşadı. Üstelik attığı 35, yediği 20 gol olmak üzere +15 averajla da son yılların en kötü istatistiğini yakaladı.

ŞENOL GÜNEŞ'Lİ DÖNEMİN 20'NCİ HAFTALAR İTİBARİ İLE GÖRÜNÜMÜ:

2015-2016: 20 maç 16 galibiyet - 2 mağlubiyet - 2 beraberlik - Attığı 48 - Yediği 18- Averaj +30 - Puan 50

2016-2017 : 20 maç 13 galibiyet - 2 mağlubiyet- 5 beraberlik - Attığı 40 - Yediği 17 -Averaj +23 - Puan 44

Bu sezon 20 maç 10 galibiyet- 3 mağlubiyet-7 beraberlik - Attığı 35 - Yediği 20 - Averaj +15 - Puan 37

Kaynak: haberinburada