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Şenol Güneş: Bizim İçin Üzüntü Verici

ŞENOL GÜNEŞ: BİZİM İÇİN ÜZÜNTÜ VERİCİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçının ardından, kaybettikleri 2 puanın üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Tarih : 02 Şubat 2018, 23:50
Puan Ver : Şenol Güneş: Bizim İçin Üzüntü Verici(7/10)3

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş, 1-0 öndeyken kendi basit hatalarından dolayı 2 gol yediklerini belirtirken, kaybedilen 2 puanın üzüntü verici olduğunu söyledi.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTIK"

Tecrübeli teknik adam ilk olarak hatalara dikkat çekerken, "Kazanmak için sahaya çıktık, kazanmak istiyorduk. Golü de bulduk. 1-0'da rahat giden bir maçı beklemediğimiz hatalardan iki tane gol yedik. İki oyuncunun topu ıskalaması, arkasından yediğimiz gol. Devreye 1-0 girebilseydik, çok daha farklı olabilirdi. Ama 2-1 mağlup duruma düşen bizdik. Bu da rakibin motivasyonunu arttırdı" ifadelerini kullandı.

Güneş, kaybedilen 2 puanın üzüntü verici olduğunu söyledi ve "İkinci yarıda ataklarımız vardı, etkili pozisyonlarımız vardı. Kaçan girdiğimiz pozisyonları ve yediğimiz basit golleri düşünürsek bu bizim için üzüntü verici oldu. Skoru daha önceden lehimize çevirmemiz gereken bir maçtı" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN ADI ZATEN ŞAMPİYONLUKTA GEÇER"

Şampiyonlukla ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Şampiyonlukla ilgili bir konuşmamız yok. Biz sadece maç olarak bakıyoruz. Beşiktaş'ın adı zaten şampiyonlukta geçer" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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