ŞENOL GÜNEŞ, 40 DERECE ATEŞİNE RAĞMEN MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta teknik direktör Şenol Güneş'in durgun tavrı gözlerden kaçmamıştı. Her karşılaşmada saha kenarındaki hareketliliği ile dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcının yorgun hali siyah-beyazlı yöneticilerde de merak uyandırmıştı. Bunun sebebi ortaya çıktı.
40 DERECEYE YAKIN ATEŞİ VARDI
Şenol hoca karşılaşmanın olduğu gün ciddi şekilde hastaydı. Doktorların uyarılarına karşın hastaneye gitmek istemedi. Hasta olduğunun duyulmasını da istemeyen Güneş, 39.5 derece ateşi olmasına rağmen büyük bir fedakârlık örneği gösterip takımının başında sahaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı
- Tsk'da 700 Kripto Fetö'cü Asker Tespit Edildi
- Vize Restleşmesi Sonrası, Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ankara'ya Geliyor
- İlkokul Mezunu Bekçi, Çatalhöyük'ü Yazdı! Abd'de Üniversitede Okutulmaya Başlandı
- Hastaneden Baykal'ın Son Durumuyla İlgili Açıklama: Geldiğinde Beynin Ana Damarı Tıkalıydı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
- Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
- Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
- Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
- İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar