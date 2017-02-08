Sennheiser, dört farklı modelden oluşan yeni High-End kulaklık serisi HD 5 ile fark yaratıyor. E.A.R. teknolojisi sayesinde kayıpsız ses deneyimi yaşatan Sennheiser HD 5 serisindeki tüm modeller, üstün teknik özellikleri ve şık tasarımlarının yanı sıra fiyatlarıyla da öne çıkıyor.



Sennheiser, dört farklı modelden oluşan yeni High-End kulaklık serisi HD 5 ile fark yaratıyor. E.A.R. teknolojisi sayesinde kayıpsız ses deneyimi yaşatan Sennheiser HD 5 serisindeki tüm modeller, üstün teknik özellikleri ve şık tasarımlarının yanı sıra fiyatlarıyla da öne çıkıyor.



70 yıllık ses tecrübesini günümüz trendleri ve teknolojisiyle birleştiren Sennheiser'ın Türkiye'de ve dünyada yeni lanse edilen High-End kulaklık serisi Sennheiser HD 5, audiophile ses arayan herkesin tercihi olmaya aday. Sennheiser farkını yaratan sürücüye, High-End teknik özelliklerine ve tasarımına sahip seri, dört farklı modeliyle her türlü ihtiyaca yanıt veriyor. Serideki tüm modeller sahip oldukları E.A.R. teknolojisi sayesinde sesi, açılı sürücülerle yöne bağlı olarak kayba uğramadan kulağa iletiliyor. Özellikle giriş ve orta seviye High-End kulaklıkları dünyasına dahil olan HD 5 serisi, 749.90 – 1229.90 TL arasında değişen uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.



Sennherise HD 559



Açık kulak kapsülü tasarımıyla doğal ses iletimi, derin ve detaylı bir bas sesi sunan HD 559, 3 metrelik kablosuyla evde rahatça kullanılırken 6.3 mm'lik jak girişi sayesinde tüm ev sistemleriyle de uyum sağlıyor. HD 559'un büyük kulak kapsülleri ise konforlu bir dinlemeye imkan tanıyor.



Sennherise HD 569



Kapalı kulak kapsülü tasarımıyla yüksek ses izolasyonu sağlayan HD 569, sizi müzikle iç içe tutuyor. Geniş bir ses sahnesine sahip HD 569, kapalı yapısı ve sürücü kalitesi sayesinde güçlü bir bas ses sunuyor. Büyük kulak kapsülleriyle konforlu bir kullanım sağlayan bu modelin kablosu da değiştirilebiliyor. HD 569'un beraberinde gelen 3 metrelik ve 6.3 mm'lik jack'a sahip kablosu ev içinde; 1,2 metrelik 3.5 mm'lik jack'a ve kontrol butonuna sahip diğer kablosu ise mobil olarak akıllı telefonlarla rahatlıkla kullanılabiliyor.



Sennherise HD 579



HD 579ise açık kulak kapsülü tasarımıyla doğal ses iletimi, özellikle derin ve detaylı bir bas sesi sunuyor. 3 metrelik kablosuyla evde rahatlıkla kullanılabilen HD 579, 6.3 mm'lik jak girişi sayesinde tüm ev sistemleriyle uyum sağlıyor. Büyük kulak kapsülleriyle konforlu bir dinleme yapmayı sağlayan HD 579, metalik ve mat gri renk seçenekleriyle kulaklıkta şıklık arayanların bu ihtiyacına da yanıt veriyor.



Sennherise HD 599



Serinin en üst seviye kulaklığı olan HD 599, büyük beğeni toplayan HD 598'in devamı niteliğinde geliştirilmiş. Özel geliştirilmiş sürücüler ve açık kulak kapsülü yapısıyla çevresel ve doğal bir ses iletimi sağlıyor. İki farklı kabloyla gelen kulaklığın 3 metrelik ve 6.3 mm'lik jack'a sahip kablosu ev içinde; 1,2 metrelik 3.5 mm'lik jack'a ve kontrol butonuna sahip diğer kablosu ise mobil olarak akıllı telefonlarla rahatlıkla kullanılabiliyor. Büyük kulak kapsülleriyle konfor sunan HD 599, bej ve kahve tonlarına sahip rengiyle de dikkat çekiyor.



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