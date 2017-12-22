SENİ ÖLDÜRECEĞİM MESAJI ATAN GENÇ, YAKALANDI! İŞTE SAVUNMASI
Fatih Portakal'ın cep telefonuna "Seni öldüreceğim" şeklinde mesaj atan 21 yaşındaki genç, emniyetin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi. Yakalanan genç, savunmasında "Gaza geldim" dedi.
Ünlü haber spikeri ve gazeteci Fatih Portakal'ı cep telefonuna gönderdiği mesajla ölümle tehdit eden kişi yakalandı. Portakal, sosyal medya hesabından yakalanan kişinin 21 yaşında bir genç olduğunu ve "Gaza geldim" diye kendini savunduğunu yazdı.
TWİTTER'DAN YAYINLAMIŞTI
Fatih Portakal, önceki gün kendisine gönderilen bir tehdit mesajını Twitter'dan yayınlamıştı. Portakal'ın başvurusu sonrası harekete geçen güvenlik güçleri mesajı gönderen kişiyi yakaladı.
"DEVLETİN MEMURLARINA TEŞEKKÜRLER"
Fatih Portakal son gelişmeyi de Twitter adresinden duyurdu: "Bilinmesi gerekir diye düşündüm: Tehditte bulunan kişi bulundu. 21 yaşında bir genç. Neden attın bu mesajı sorusuna, 'Gaza geldim' diyerek cevap vermiş. Gaza kendi mi geldi, yoksa getirildi mi bilmiyorum. Görevlerini yapan devletin memurlarına teşekkürler."
Portakal kendisine gelen tehdit mesajını da paylaşmıştı:
Kaynak: haberinburada
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