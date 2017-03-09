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Boaşndığı eşini yanında getirdiği bıçakla öldüren ve kaçan M. T., polis tarafından kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalandı

Tarih : 09 Mart 2017, 14:48
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Bodrum'da bir çocuk annesi 25 yaşındaki Gizem Olgun, boşandığı eşi 27 yaşındaki M. T. tarafından işyerinde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.



Bodrum'daki bir turistik tesiste bahçıvanlık yapan 1 çocuk babası M. T., 2 yıl evli kaldığı Gizem Olgun'dan 2 ay önce boşandı. T., bugün saat 09.00 sıralarında, boşandığı eşinin çalıştığı Yalıkavak Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki mobilya mağazasına gitti. M. T., boşanmalarına rağmen eşinin başkalarıyla görüşmesini kıskandığı için aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine T., genç kadını, yanında getirdiği bıçakla boğazını keserek öldürdü.



 



kaynak:habertürk








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