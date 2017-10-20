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Seni Aleme Götüreceğiz Diyen Otostopçu Kadınlar, Bütün Parasını Alıp Kaçtı

SENİ ALEME GÖTÜRECEĞİZ DİYEN OTOSTOPÇU KADINLAR, BÜTÜN PARASINI ALIP KAÇTI

Kayseri'de 62 yaşındaki emlakçı, çevre yolunda aracına aldığı otostopçu 2 kadın tarafından soyuldu. "Seni aleme götüreceğiz" diyen kadınlar, 4 bin 700 lira ile kayıplara karıştı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : Seni Aleme Götüreceğiz Diyen Otostopçu Kadınlar, Bütün Parasını Alıp Kaçtı(10/10)6

Kayseri Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen olayda Belsin yönüne giden 62 yaşındaki emlakçı Şemsettin Arslan, terminal kavşağına 500 metre kala yol kenarında bekleyen 2 kadının ellerini havaya kaldırmaları üzerine otomobilini durdurdu.

Kadınların terminale gideceklerini düşündüğünü ve havanın kararmaya başlaması nedeniyle durduğunu belirten Şemsettin Arslan, olayı anlatırken şunları söyledi:

"SENİ ALEME GÖTÜRECEĞİZ" DEDİLER

"Aracımı durdurur durdurmaz biri diğer tarafa geçip, yanıma oturdu diğeri ise sürücü kapısını açarak dokunmaya başladı. Ben ne yapıyorsunuz demeye kalmadı, biri emniyet kemerimi çözdü ve bana 'Seni aleme götüreceğiz, hayatını yaşatacağız' gibi cümleler kurdular. Ben de bunun üzerine 'Sizinle işim olmaz, polisi arayacağım' dedim. Bu sırada küfür edip, 'Kimi ararsan ara' dediler. Bu sırada aramızda itişmeler de yaşandı ve cep telefonumu aldıklarını sandım, ama cep telefonum cebimdeydi. Sonra yaya olarak Erkilet istikametine doğru kaçtılar.

"ELİMİ CEBİME ATTIĞIMDA PARAM YOKTU"

Elimi sağ cebine attığımda param yoktu. Hepsi 100 TL'lik banknot olan 4 bin 700 TL'nin olmadığını da fark ettim. Durumu polise bildirdim ve şikayetçi oldum. Bu iki kadından biri 30-35 yaşlarında, 1.65 boylarında, esmer ve gri montlu, siyah saçlıydı. Diğeri de 30-40 yaşlarında ve 1.65 boylarında biriydi."

"BEN MAĞDUR OLDUM, BAŞKALARI OLMASIN"

İyilik yapmak isterken mağdur olduğunu ifade eden Şemsettin Arslan, "Yaşadığım bu olaydan sonra Kayseri'de bir telefoncu arkadaşın da benzer bir olayla mağdur olduğunu öğrendim. Yani bu iş organize bir şekilde yapılıyor. Diğer illerde de benzer olaylar yaşanmış. İyilik yapalım derken başımıza gelmedik kalmadı. Bu çok üzücü bir durum. İnsanların iyi niyeti suistimal ediliyor. Ben yaşadım başkaları yaşamasın. En azından kamuoyu bilinçlensin diye vatandaşlarımızı bu gibi durumlar konusunda uyarıyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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