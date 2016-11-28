

Tüketici dernekleri ve hukukçular, son dönemde artan senetle konut alımında vatandaşların mağdur olmaması için çeşitli uyarılarda bulundu.







Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, faiz oranlarının düşmesiyle konut alırken kredi kullananların oranının son dönemde arttığını, özellikle orta gelirli ailelerin büyük bölümünün kredili satın alımlarda ikinci el konutları tercih ettiğini söyledi.







Kolçak, her ne kadar son dönemde düşüş olsa da konut kredisi faiz oranlarının hala yüksek olduğunu belirterek, projelerden konut alan tüketicilerin, inşaat şirketlerinin kendi bünyelerinde uzun vadeli senet ile yaptığı ödeme alternatiflerini tercih ettiğini belirtti.







Faiz ödemek istemeyen veya bu konuda hassasiyeti olan bazı vatandaşların son dönemde müteahhit veya inşaat şirketinden senetle konut almaya yöneldiğini, bu şekildeki alımların arttığını ifade eden Kolçak, "Senetle satış beraberinde ciddi riskler getiriyor. Tüketici mağdur olmamak veya dolandırılmamak için çok dikkatli olmalı." dedi.











kaynak:mynet