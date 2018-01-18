Dolar Haftanın Son Gününe Sakin Başladı
Türkiye'de İlk! Bayern Münih Maçını Kadın Spiker Anlatacak
Samsunspor'un 29 Yıllık Acısı Unutulmadı
İtalyan Basını, Ünlü Hoca Mourinho'ya, Kavgalı Olduğu Conte'nin Formasını İmzalattı
'dişi İbo' İbrahim Tatlıses'i Hüngür Hüngür Ağlattı
Efsane Futbolcunun Oğlu, Avrupa'nın En Kötü Takımına İmza Attı
Kanal İstanbul, Katarlıların İştahını Kabarttı! Yatırıma Geliyorlar
İşte Trabzonspor'un Kadrosuna Kattığı Yıldız Futbolcunun Maliyeti
İşte Merkez Bankasının Kararı! Faizlerde Değişikliğe Gitmedi
Ön Ödemeli Konut Satışlarında Bina Tamamlama Sigortası Devreye Girdi
Karar Çıktı! Adnan Oktar, 2 Kediciğine 6 Ay Yaklaşamayacak
Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel: Slimani Başka Kulüplerde Süre Alabilir
Avusturyalı Kripto Para Madencisi, Londra Borsasında Halka Açılacak
Mauricio Isla: Fenerbahçe'nin Juventus'tan Kalır Bir Yanı Yok
Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Kalan Takımlar Belli Oldu
Gümrük Bakanlığı, 11 Saadet Zinciri Firması Hakkında Soruşturma Başlattı
Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Semih Şentürk İsyan Etti
Fatih Terim, Şehit Polis Fethi Sekin'in Çocuklarına Forma Hediye Etti
Aşk Sarhoşu Alişan'ın En Büyük Korkusu!
Afyonkarahisar'ın Bir Asır Önceki Hali Maketleştirildi

Senet ve Bonolara da Karekod Geliyor

SENET VE BONOLARA DA KAREKOD GELİYOR

Gümrük Bakanı Tüfenkçi, esnaf ve iş verenlerden gelen talepler doğrultusunda senet ve bonolara da karekod konulmasıyla ilgili Bankalar Birliğiyle görüştüklerini belirtti.

Tarih : 18 Ocak 2018, 23:50
Puan Ver : Senet Ve Bonolara Da Karekod Geliyor(9/10)5

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, esnaf ve iş verenlerden gelen talepler doğrultusunda senet ve bonolara da karekod konulmasıyla ilgili Bankalar Birliğiyle görüştüklerini 2018 yılında görüşmeler neticesinde senet ve bonolora da karekod geleceğinin müjdesini verdi.

ÇEKTE KAREKOD UYGULAMASI

Karekodlu çek uygulamasıyla çeke olan güvensizlik kalktı. Çeke itibar geldi. 2017 sonu itibariyle baktığımızda karşılıksız çek oranı 2,2'ye düştü. 2017 yılında karekodlu çek sisemi sayesinde karşılıksız çek oranı bir önceki yıla göre yüzde 38 azaldı. Karşılıksız çeki çıkan bir vatandaşın son 12 ayda yüzde 80'inde bir adet daha çekinin karşılıksız çıktığını görüyoruz. Şu anda karşılıksız çıkan çekleri vatandaşlar sorgulatsaydı bunun da önüne geçilebilir ve oranı daha aşağılara çekebilirdik.

Karekodlu senet ve bono konusunda da bankalar birliğiyle birlikte çalışıyoruz. Bunun mümkün olabileceğini gördük. Bu çalışmaları arkadaşlarımız hızlandırdı, 2018 yılı içerisinde bu çalışmaları bitirebileceğimizi düşünüyoruz.

TÜKETİCİ HAKLARINA DÜZENLEME

Tüketici hakları bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın aldanmaması anlamında ciddi çalışmalarımız var. Cezaların etkin olması konusunda çalışmalarımız var. Yeni düzenlemeleri de 2018 yılında hayata geçireceğiz. Şikayet halinde pratik olarak bir kurum var; tüketici hakem heyetleri... Daha işlevsel ve daha verimli çalışması konusunda bazı düzenlemeler şubat ayında hayata geçmiş olacak. Daha önce burada verilen kararlar bağlayıcı ve direk icraya konu olabiliyordu. Bir uygulama vardı bu Yargıtay'ın görüşüyle. Anlaşmazlık olan konularda tüketici direk icraya başvurabiliyordu. Ama Yargıtay önce hakem heyetine gidilmesini uygun buldu. Biz konuda çalışma yaptık. Vatandaş kendisini haklı görüyorsa direk icraya da gidebilsin istedik. Tüketici mevzuatının uygulanması konusunda hakem heyetlerimizin bir tecrübe kazandığını görüyoruz. Bunu etkin kullanmak için hakem heyetlerinin sayısını azaltıyoruz. Online başvuru alma noktasına geldik." (NTV)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Senet  Ve  Bonolara  Da  Karekod  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER