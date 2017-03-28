ŞENER ŞEN'İN PARTNERİ İÇİN 3 ADAY
Yavuz Turgul, usta oyuncu Şener Şen'in rol alacağı ve çekimlerine mayısta başlayacağı yeni filmi için kadın başrol arayışını sürdürüyor.
Son olarak Yavuz Turgul'un 2010 yapımı 'Av Mevsimi' filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Şener Şen, yine yakın dostuna ait bir projeyle setlere dönüyor. 75 yaşında yıldız, Turgul'un hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstleneceği filmde başrolü üstlendi.
Senaryo çalışması tamamlanan projenin cast hazırlıkları ise sürüyor. Filmde bir holding patronunu canlandıracak olan Şen'in eşini kimin oynayacağı henüz netleşmedi.
Söz konusu rol için üç aday olduğu ortaya çıktı. Aytaç Öztuna, Ayda Aksel ve Ruhsal Öcal arasından bir seçim yapılacak.
kaynak:milliyet
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