

74 yaşındaki Şener Şen, 2010 yılındaki Av Mevsimi'nden sonra sinemaya geri dönüyor. 20 yıldır sadece Yavuz Turgul'un filmlerinde rol alan usta oyuncu, geleneği yine bozmadı. Habertürk'te yer alan habere göre; Turgul ismi henüz netleşmeyen projesinin senaryosunu tamamladı.







Şener Şen, Turgul'un yazıp Ertem Eğilmez'in yönettiği Banker Bilo'da İlyas Salman ile başrolü paylaşmıştı.







Şener Şen'in, detayları sır gibi saklanan filmde, 1980 tarihli Banker Bilo'da olduğu gibi yine holding patronu olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.







ÖNÜMÜZDEKİ SEZON GÖSTERİMDE







Gösterim tarihi önümüzdeki sezon olarak belirlenen filmde, usta oyuncuya eşlik edecek isimler yakında netleşecek.