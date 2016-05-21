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şener şen yeni projeyle geliyor

ŞENER ŞEN YENİ PROJEYLE GELİYOR

Şener Şen beyazperdeye dönüyor. Usta oyuncu, Yavuz Turgul'un yeni filminde, 1980 tarihli Banker Bilo'da olduğu gibi holding patronu rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Tarih : 21 Mayıs 2016, 09:42
Puan Ver : Şener Şen Yeni Projeyle Geliyor(8/10)10


74 yaşındaki Şener Şen, 2010 yılındaki Av Mevsimi'nden sonra sinemaya geri dönüyor. 20 yıldır sadece Yavuz Turgul'un filmlerinde rol alan usta oyuncu, geleneği yine bozmadı. Habertürk'te yer alan habere göre; Turgul ismi henüz netleşmeyen projesinin senaryosunu tamamladı.



Şener Şen, Turgul'un yazıp Ertem Eğilmez'in yönettiği Banker Bilo'da İlyas Salman ile başrolü paylaşmıştı.



Şener Şen'in, detayları sır gibi saklanan filmde, 1980 tarihli Banker Bilo'da olduğu gibi yine holding patronu olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.



ÖNÜMÜZDEKİ SEZON GÖSTERİMDE



Gösterim tarihi önümüzdeki sezon olarak belirlenen filmde, usta oyuncuya eşlik edecek isimler yakında netleşecek.








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