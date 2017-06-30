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Şener Şen, İlyas Salman'a Adını Bile Anmasını Yasakladı Mı?
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şener şen, ilyas salman'a adını bile anmasını yasakladı mı?

ŞENER ŞEN, İLYAS SALMAN'A ADINI BİLE ANMASINI YASAKLADI MI?

İki efsane oyuncunun uzun süredir küs olduğu ortaya çıktı. Şener Şen'in İlyas Salman'ın adını bile anmasını yasakladığı konuşuluyor.

Tarih : 30 Haziran 2017, 12:13
Puan Ver : Şener Şen, İlyas Salman'a Adını Bile Anmasını Yasakladı Mı?(6/10)7


Yeşilçam'ın iki efsane oyuncusu; Şener Şen ile İlyas Salman... Beraber "Banker Bilo", "Çiçek Abbas", "Kibar Feyzo", "Şekerpare" ve "Çöpçüler Kralı" gibi Türk sinemasının köşetaşı kabul edilen komedi filmlerinde kamera karşısına geçtiler. Ancak efsane olan bu iki önemli oyuncunun uzun süredir küs olduğu ortaya çıktı. Üstelik Şener Şen'in İlyas Salman'ın adını bile anmasını yasakladığı konuşuluyor.



Son olarak Yavuz Turgul'un "Yol Ayrımı" filminde Rutkay Aziz, Ruhsal Öcal ve Tilbe Saran gibi ustalarla kamera karşısına geçen Şen ile eski dostu İlyas Salman'ın arasına iddiaya göre siyasi fikir ayrılığı girdi. İkili bu yüzden dostluklarını bitirme kararı aldı. Şener Şen, yaşanan bir tartışma sonrasında görüşlerini çok sert bulduğu ve beğenmediği İlyas Salman'a, "Bir daha benim adımı dahi hiçbir ortamda ağzına alma" dedi. İkili bir daha görüşmedi. Bu durumdan habersiz olan yapımcılar, birçok kez Şener Şen ve İlyas Salman ikilisine film teklifi götürdü. Ancak ikili dostluklarını bitirdiği için gelen teklifleri geri çevirdi.



 



kaynak:milliyet








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