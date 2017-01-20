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şener şen: 'bu halde nasıl tanıdınız?'

ŞENER ŞEN: 'BU HALDE NASIL TANIDINIZ?'

Şener Şen, geride bıraktığımız akşam Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Karşısında bir anda muhaberleri gören usta oyuncu 'Sizden korkuyorum artık, beni nasıl tanıdınız?' dedi.

Tarih : 20 Ocak 2017, 15:39
Puan Ver : Şener Şen: 'bu Halde Nasıl Tanıdınız?'(10/10)10


Şener Şen: Sizden korkuyorum artık!


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Kapüşonunu taktığı montla elinde poşetle yürüyen sanatçı, "Beni bu halde nasıl tanıdınız? Sizden korkuyorum artık" diyerek muhabirlere takıldı.



Uzun zamandır ekranlarda olmayan Şen, soruları, "Röportaj yapmıyorum" diyerek kibarca geri çevirdi.


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2016 Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında sinema alanında ödül alan sanatçı Şener Şen, "Bu ödülü toplumsal barışımıza katkısı olması umuduyla kabul ediyorum" demişti.


 


 


kaynak:mynet








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