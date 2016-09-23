

Fenerbahçe'nin milli savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.







Sarı-Lacivertli futbolcu şöyle konuştu:







'Kendimi hazır tutuyorum'







"Galip geldikçe inancımız artacaktır. Takımın havası iyi durumda, takıma güven geldi. Az da olsa baskı vardı, galip gelememiştik. İnşallah seriyi devam ettiririz. İlk geldiğim dönemde formanın ne denli kıymetli olduğunu anladım. Bu bana çok büyük bir tecrübe oldu. Takımda 30 kişi var ve 11 kişi forma şansı buluyor. O 90 dakika için birçok kişi büyük bir çaba sarfediyor ve maça geliyor. Ben kendimi sürekli hazır tutuyorum."