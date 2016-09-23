O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şener özbayraklı: biz de insanız, robot değiliz ki!

ŞENER ÖZBAYRAKLI: BİZ DE İNSANIZ, ROBOT DEĞİLİZ Kİ!

Fenerbahçe'nin milli savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

Tarih : 23 Eylül 2016, 16:50
Puan Ver : Şener Özbayraklı: Biz De İnsanız, Robot Değiliz Ki!(0/10)


Fenerbahçe'nin milli savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.



Sarı-Lacivertli futbolcu şöyle konuştu:



'Kendimi hazır tutuyorum'



"Galip geldikçe inancımız artacaktır. Takımın havası iyi durumda, takıma güven geldi. Az da olsa baskı vardı, galip gelememiştik. İnşallah seriyi devam ettiririz. İlk geldiğim dönemde formanın ne denli kıymetli olduğunu anladım. Bu bana çok büyük bir tecrübe oldu. Takımda 30 kişi var ve 11 kişi forma şansı buluyor. O 90 dakika için birçok kişi büyük bir çaba sarfediyor ve maça geliyor. Ben kendimi sürekli hazır tutuyorum."








Etiketler: Şener  Özbayraklı  Biz  De  İnsanız  Robot  Değiliz  Ki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER