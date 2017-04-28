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senede 20 gün oluyor... ama faydası ömür boyu sürüyor!

SENEDE 20 GÜN OLUYOR... AMA FAYDASI ÖMÜR BOYU SÜRÜYOR!

İlkbahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla bitmeyen çağla hakkında Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu bilgi verdi

Tarih : 28 Nisan 2017, 13:56
Puan Ver : Senede 20 Gün Oluyor... Ama Faydası Ömür Boyu Sürüyor!(9/10)8



Kayısı ve badem çekirdeğinin olmamış hali olan çağla, ekşi ve mayhoş tadıyla bahar müjdecisi gibi bir meyve...




Yıl boyunca bahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla da bitmeyen çağla meyvesi hakkında Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu bilgi verdi.




Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.




Yüksek dozda C ve E vitamini ile selenyum içeren çağlanın; bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğunu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir.




İçerisinde antioksidandan bakımdan güçlü E vitamini bulunduran çağla meyvesi özellikle cilt sağlığında oldukça etkili olabilmektedir.



 



kaynak:habertürk













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