SENEDE 20 GÜN OLUYOR... AMA FAYDASI ÖMÜR BOYU SÜRÜYOR!
İlkbahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla bitmeyen çağla hakkında Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu bilgi verdi
Kayısı ve badem çekirdeğinin olmamış hali olan çağla, ekşi ve mayhoş tadıyla bahar müjdecisi gibi bir meyve...
Yıl boyunca bahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla da bitmeyen çağla meyvesi hakkında Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu bilgi verdi.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Yüksek dozda C ve E vitamini ile selenyum içeren çağlanın; bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğunu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir.
İçerisinde antioksidandan bakımdan güçlü E vitamini bulunduran çağla meyvesi özellikle cilt sağlığında oldukça etkili olabilmektedir.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar