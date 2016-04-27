

Başbakan Davutoğlu, öğle yemeğinde işçi ve memur sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4/B, 4/C'liler ve memur işi yapan üniversiteli işçiler başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasını istedi.







3. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına alınan ve üzerinde çalışma başlatılan konuların derhal sonuçlanmasını da talep eden Yalçın, taşeron işçiler için başlatılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirdi.



Yalçın, taşeron işçiler konusunda, "Bu işçi kardeşlerimize özel statülü kamu personeli statüsü veriliyor. Biz bu çalışmayı olumlu buluyoruz. Ancak, özel statülü kamu personeli pozisyonuna karşı çıkıyoruz, yeterli bulmuyoruz. Ya 4/A olmalı ya da 4/D. Yani ya işçi ya da memur kadrosu verilmeli, 4/E diye yeni bir kadro oluşturulmamalı" dedi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tam birlik içinde kutlamak için sürekli mücadele verdiklerini de dile getiren Yalçın, emeğin sesini duyurmak, onların dertlerini dile getirmek, çözümler üreterek alanlardan haykırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.







"1 MAYIS KAOS DEĞİL BAYRAM HAVASINDA KUTLANMALI"



Yalçın, 1 Mayıs'ı mekanlarla sınırlamaya kalkmaya ve bazı mekanların kutsallaştırılmaya çalışılmasına karşı olduklarını, 1 Mayıs'ın kaos değil bayram havasında kutlanması gerektiğini sözlerine ekledi.



"1 Mayıs barışın, kardeşliğin, emeğin ve emekçinin sesinin yükseldiği bir gün olsun" diyen Yalçın, Emek ve Dayanışma Günü'nün kaos ve çatışmalarla değil, kardeşlik görüntüleriyle anılması gerektiğini vurguladı.



Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Memur-Sen'e teşekkür etti. Toplantıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a, Konfederasyon Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya ve Mehmet Emin Esen eşlik etti.