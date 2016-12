Fed Başkanı Yellen, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde yaptığı yarı yıl sunumunda, senatörlerin 'şeffaflık' eleştirilerine maruz kaldı.







WASHINGTON







ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde yaptığı yarı yıl sunumunda, ekonominin genel durumu ve uygulanan para politikası hakkında bilgi verdi ve senatörlerin sorularını yanıtladı.







Yellen, özellikle Cumhuriyetçilerin Fed'in bağımsızlığına ilişkin eleştirilerine maruz kaldı.







Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Richard Shelby, Yellen'in dünkü konuşmasına atıfta bulunarak, şöyle konuştu:







"Başkan Yellen, dün Fed'in dünyanın en şeffaf merkez bankalarından biri olduğunu söyledi. Ancak, FOMC'nin para politikası kararlarının, birçok bakımdan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) da dahil olduğu diğer merkez bankalarından daha az şeffaf olduğunu not etmekte yarar var. Örneğin, BOE'nin Fed'den daha fazla yıllık toplantısı var ve toplantı tutanaklarını da daha kısa sürede kamuoyuna sunuyor, hem ECB hem de BOE daha fazla parasal rapor yayımlıyor. Ayrıca, ECB'nin düzenlediği basın konferansının sayısı Fed'inkinin iki katı. Dolayısıyla, Fed'in şeffaflığı bazı açılardan artırılabilir."







Yellen buna karşılık, şeffaflığın Fed'in politikalarının verimliliğini artırması bakımından önemli olduğunu ve bu konuda gerekli adımların atıldığını belirterek, bankanın bilançosundaki değişimleri her hafta yayımladığını, finansal çizelgelerinin her yıl bağımsız bir müfettiş tarafından denetlenerek, kamuoyuna sunulduğunu anlattı.







Janet Yellen, "Verimli iletişim, Fed'in topluma karşı sorumluluğu açısından gerekli, ancak şeffaflık adına, Fed'in para politikasına yönelik kararlarını siyasi baskıdan uzak vermesine zarar verecek adımlardan kaçınılmalı" dedi.







Bir başka senatör ise Fed'in finansal piyasalara aşırı değer verdiği eleştirisinde bulundu.







Fed Başkanı Yellen, bu noktada, finansal şartların tüketicilerin yatırım, borçlanma ve harcamalarını, ev fiyatlarını, firmaların işe alım kararları gibi önemli faktörleri yakından ilgilendirdiğini belirterek, sözlerini "Finansal piyasalara, gereğinden fazla önem verdiğimizi düşünmüyorum" ifadeleriyle tamamladı.