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senato'dan fbı'a ret cevabı!

SENATO'DAN FBI'A RET CEVABI!

Senato, FBI'nın ve ona destek veren senatörlerin neredeyse sınırsız olarak tanımlanabilecek, bilgisayar erişimi taleplerini geriye çevirdi.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:49
Puan Ver : Senato'dan Fbı'a Ret Cevabı!(10/10)7


Senato, FBI'nın ve ona destek veren senatörlerin neredeyse sınırsız olarak tanımlanabilecek, bilgisayar erişimi taleplerini geriye çevirdi.



Amerikan İstihbarat Örgütü ve ona yakın senatörler  iç güvenlik ve terörist saldırıların engellenmesi için, Amerika Birleşik Devletleri Senatosundan ek yetki talebinde bulunmuştu. Ek yetki talebindeki en çarpıcı bölüm ise, istihbarat örgütünün, arama izni olmadan, şüphelilerin internet arama geçmişlerine erişim kısmıydı.



FBI'ın talebinin kabul edilmesi için 60 oy gerekliydi. Ne var ki talep sadece ama sadece bir oy farkla reddedildi. Evet oyu 59 iken hayır oyu 37 olarak şekillendi.



Ancak FBI vazgeçme niyetinde değil. Senatör Mitch McConnell, evet olan oyunu son anda değiştirerek, oylamanın kaderini değiştirdi. Oylama, günün ilk saatlerinde (22 Haziran 2016) gerçekleşti.



Yasa değişikliği önerisi, Orlando'da gerçekleşen ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrasında, Senatör John McCain tarafından gündeme getirilmişti. John McCain, “Yalnız kurtların takibi” olarak nitelendirdiği, yasa değişikliği önergesiyle FBI'ın yetkilerinin artırılması isteğinde bulunmuştu. Yakın gelecekte, tasarının yeniden görüşülmesi bekleniyor. Yasa kabul edilirse, tüm sosyal medya aktiviteleri de izlenebilecek.



Tasarının kilit noktası “mahkeme iznine ihtiyaç duyulmaması” maddesi. Obama yönetiminin ve Google ile Facebook gibi teknoloji devlerinin de yasa değişikliği önerisine karşı durduğu biliniyor.



Senatör, avukat ve sivil haklar savunucusu Ron Wyden, “Amaç ülkeyi daha güvenli kılmak değil, amaç mahremiyetimizi tehdit etmek” ifadelerini kullandı.



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Etiketler: Senato  Dan  Fbı  A  Ret  Cevabı    haber

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