'türkiye, İncirlik Üssü'nde Alman Vekillere İzin Vermedi' İddiası
Türkiye-İran Sınırına Duvar İçin Cevap Geldi
Adana'da Her Taşın Altından Uyuşturucu Çıktı
Apple, Uyku Takibi Uzmanı Beddit'i Bünyesine Kattı
Moto Z2 Play'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Oneplus 5'te Çift Kamera Olacak Mı?
Samsung Z4 Resmen Tanıtıldı
Moto X4'ün Özellikleri Belli Oldu
İtunes, Windows Store Kullanıcıları İçin Geliyor
Gençler En Çok Amazon Tarafında Tercihini Yaptı
Örnek Bylock Şifresi: Tedbiri Elden Bırakma
Murat'tan Aslı Enver Mesajı
Menopozdaki Kadınların Hamileliği Hayal Değil
Ak Parti'de Bir İlk!
Van'da Pkk'dan Bombalı Tuzak; 3 Korucu Yaralı
Otobüs Şoförü Aracın Dinlenme Bölümünde Ölü Bulundu
Kerim Frei, Beşiktaş'a Dönmek İstiyor
'sen O Futbolcuları Ancak Magazinde Görürsün'
'galatasaraylılar Bu Galibiyete Sevinmesin'
Tudor'dan Sağlı Sollu Transfer!

'sen o futbolcuları ancak magazinde görürsün'

'SEN O FUTBOLCULARI ANCAK MAGAZİNDE GÖRÜRSÜN'

Sabah Spor'un usta yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gaziantepspor'u 2-1 yendiği maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 10:07
Puan Ver : 'sen O Futbolcuları Ancak Magazinde Görürsün'(9/10)11


14 OYUNCUYU BUNUN İÇİN Mİ ALDIN?



Gaziantepspor'un 11'inde giren çıkan kaç tane yabancı oyuncu var? Toplam 14 tane oyuncu var. Topla oynamaya bakıyorsun Galatasaray %72 oynamış. Sen 14 yabancıyı %28 topla oynamak için mi aldın?



GALATASARAY TUDOR İÇİN ŞANS



Planlamayı iyi yapamazsan küme düşmemeye oynarsın. Galatasaray'ın bugüne kadar gelen teknik direktörü ve yönetiminin, yönetimin de ayrıca Tudor'un arkasında olduğunu söylediğini de belirtelim. Bruma'yla tatsız durum yaşanmasına rağmen vahim bir durum değil ki hoca bugün oynattı Bruma'yı. Tudor'un tecrübe kazanması için bazı şeylerin olması gerektiğini, Tudor'un sezon başı hocası olduğunu, Galatasaray'ın Tudor için bir şans olduğunu ve buna rağmen bundan faydalanamadığını söyleyelim.



TUDOR'LA DA DEĞİŞMEDİ!



Teknik olarak 3'lüden 4'lüye dönmesi, ona da eyvallah ama oyuncularla yaşananlar sonrasında biraz sabır edilmesi gerekir. 2-0, 3-0 kazanabileceği maçtı ama 1-1'den sonra Gaziantepspor'un çok net pozisyonları da oldu. Futbolda fiziksel zaafiyetleriniz olabilir ama bir takım aynı golü sürekli olarak yemez. Tudor'la da değişmedi bir şey.



 



kaynak:sabah








Etiketler:   Sen  O  Futbolcuları  Ancak  Magazinde  Görürsün      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER