

14 OYUNCUYU BUNUN İÇİN Mİ ALDIN?



Gaziantepspor'un 11'inde giren çıkan kaç tane yabancı oyuncu var? Toplam 14 tane oyuncu var. Topla oynamaya bakıyorsun Galatasaray %72 oynamış. Sen 14 yabancıyı %28 topla oynamak için mi aldın?



GALATASARAY TUDOR İÇİN ŞANS



Planlamayı iyi yapamazsan küme düşmemeye oynarsın. Galatasaray'ın bugüne kadar gelen teknik direktörü ve yönetiminin, yönetimin de ayrıca Tudor'un arkasında olduğunu söylediğini de belirtelim. Bruma'yla tatsız durum yaşanmasına rağmen vahim bir durum değil ki hoca bugün oynattı Bruma'yı. Tudor'un tecrübe kazanması için bazı şeylerin olması gerektiğini, Tudor'un sezon başı hocası olduğunu, Galatasaray'ın Tudor için bir şans olduğunu ve buna rağmen bundan faydalanamadığını söyleyelim.



TUDOR'LA DA DEĞİŞMEDİ!



Teknik olarak 3'lüden 4'lüye dönmesi, ona da eyvallah ama oyuncularla yaşananlar sonrasında biraz sabır edilmesi gerekir. 2-0, 3-0 kazanabileceği maçtı ama 1-1'den sonra Gaziantepspor'un çok net pozisyonları da oldu. Futbolda fiziksel zaafiyetleriniz olabilir ama bir takım aynı golü sürekli olarak yemez. Tudor'la da değişmedi bir şey.







kaynak:sabah