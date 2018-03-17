''SEN KİME DİK BAKIYORSUN'' DEDİ, ARKADAŞINI BIÇAKLADI
Bursa'da dik bakma ve konuşma yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.
Gece saatlerinde Mehmet Çakar'ın iş yerine gelen Çağrı Ç. ile Mehmet Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağrı Ç, Çakar'ı vücudunun bazı yerlerinden bıçakladı.
DAHA ÖNCEDE DİK BAKMA YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çakar ile Çağrı Ç.'ın daha öncede dik dik bakma ve konuşma yüzünden kavga ettiği öğrenildi.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çakar'ı Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan Çağrı Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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