

Zamanın kıymetini bilen günümüz kadınları, hayatlarına son hız devam ederken, yaklaşan kış öncesinde ciltlerini son teknoloji ile baştan yaratacak.



Hollywood yıldızlarının tercihi olarak bilinen, sahne, podyum ve sanat dünyasında pek çok ismi yenileyen Thermaperfect, bir öğle yemeği arasında sizi baştan yaratmayı vadediyor. Türkiye'ye yepyeni bir teknoloji ile giren Thermaperfect, medikal estetik alanında “altın standart” olarak adlandırılıyor.



Yüz ve vücudun kendi kendini yenilemesini sağlayan Thermaperfect ile kadınlar artık ne kariyerlerinden ne de sosyal hayatlarından vazgeçiyor. Tek seans sonrasında cildi uyararak harekete geçiren Thermaperfect ile hayatınıza kaldığınız yerden, genç kalarak devam edeceksiniz. Thermaperfect ile vücudunuz kendi kendini yenileyecek, cildinizdeki kollajen dokularınızı harekete geçirerek gerilen ve yenilenen cildinize siz bile inanamayacaksınız.



Thermaperfect özellikle yüz, boyun, karın bölgelerindeki deformasyon için en etkili yöntem olarak biliniyor. Milyonlarca hayranı olan Gywneth Paltrow, Kim Basinger, Katie Holmes, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker, Mel Gibson, Olivia Newton-John, Michelle Pfeiffer, Kirsten Dunst, Lindsay Lohan, Kate Winslet, Kim Kardashian, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Madonna, Oprah Winfrey, Demi Moore, Nicole Kidman, Linda Evengelista, Jennifer Aniston, Thermaperfect kullanan ünlülerden bazıları.



Deri altına ısı verilerek uygulanan yöntem, cilt içindeki kollajen bantların ısınarak deri alt dokusunun sıkılaşmasını, bu sayede cildin gerilerek yeniden canlılık kazanmasını sağlıyor. 1 saat süren tek seans uygulamasından sonra iş ve sosyal hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilecek olmanız da Thermaperfect'in en büyük avantajlarından biri. Dünyada estetik alanındaki gelişmelerin Türkiyede'ki en başarılı uygulayıcılarından olan Prof. D. İsmail Kuran, yöntemin çok başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çekiyor.



Operasyon gerektirmeyen medikal estetik uygulamaları arasında Thermaperfect yönteminin son yıllarda daha tercih edilir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kuran, tek seanslık tedavinin etkilerinin bir yıl boyunca artarak sürdüğüne dikkat çekti.



Prof. Dr. İsmail Kuran, Thermaperfect'in kendini kanıtlamış bir yöntem olduğunu da belirterek, “Uygulama sonrası başarılarıyla yöntem kendini kanıtladı. Bu yüzden de medikal estetik alanında ‘altın standart' olarak anılıyor. Cildinden hoşnutsuzluk duyan, zamanı kıymetli, iş ve sosyal hayatı aktif kadınlar, Thermaperfect ile tek seansta hayallerine kavuşabiliyor” diye konuştu.



Sağlık Bakanlığı ve FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı tedaviden iki hafta sonra gözle görünür bir değişim yaşanıyor. 30-60 yaş arasında tüm kadın ve erkekler tarafından uygulanabilen Thermaperfect, belli zaman aralıkları olmak koşuluyla diğer medikal yöntemlerle birlikte de kullanılabiliyor. Uygulamanın hemen ardından daha pürüzsüz, sıkı, çok daha canlı ve genç görünen bir cilde kavuşmak mümkün.



