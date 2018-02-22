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Sen Anlat Karadeniz'de Tahir, Vedat'tan Nefes'in İntikamını Aldı!

SEN ANLAT KARADENİZ'DE TAHİR, VEDAT'TAN NEFES'İN İNTİKAMINI ALDI!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de dün yine heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Tahir, sürekli Vedat'tan şiddet gören Nefes'in intikamını aldı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Sen Anlat Karadeniz'de Tahir, Vedat'tan Nefes'in İntikamını Aldı!(10/10)6

Çarşamba günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Vedat'ı döven Tahir, hem Nefes'in hem de izleyicini intikamını aldı.

VEDAT'IN DAYAK SAHNESİ HERKESİ MUTLU ETTİ

Dünkü bölümde Nefes, tam kurtulacağım derken psikopat Vedat'ın eline düşüp işkencelere maruz kaldı. Tahir Nefes'i kurtarıp Vedat'ı tekme tokat dövdü. Dizideki bu anları izleyiciyi adeta mest etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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