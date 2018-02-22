SEN ANLAT KARADENİZ'DE TAHİR, VEDAT'TAN NEFES'İN İNTİKAMINI ALDI!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de dün yine heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Tahir, sürekli Vedat'tan şiddet gören Nefes'in intikamını aldı.
Çarşamba günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Vedat'ı döven Tahir, hem Nefes'in hem de izleyicini intikamını aldı.
VEDAT'IN DAYAK SAHNESİ HERKESİ MUTLU ETTİ
Dünkü bölümde Nefes, tam kurtulacağım derken psikopat Vedat'ın eline düşüp işkencelere maruz kaldı. Tahir Nefes'i kurtarıp Vedat'ı tekme tokat dövdü. Dizideki bu anları izleyiciyi adeta mest etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ünlü Marketten Alacağı Bebek Tulumunun İçinde Fareler Çıktı
- Ataşehir'de Bomba Paniği! 5 Katlı Bina Boşaltıldı
- 1. Sınıf Öğrencisi Minik Ecrin Okulda Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi
- Menbiç'te Ypg'li Teröristlerin Askeri Eğitim Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Önce Tecavüz Etti Sonra 'evlenelim' Deyip Gelinliğiyle Ortada Bıraktı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
- 12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
- Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu
- 6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
- Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar