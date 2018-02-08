SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNDEKİ, MANTIK HATALARI İZLEYİCİYİ İSYAN ETTİRDİ
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümündeki mantık hataları izleyiciye pes dedirtti. Ana karakterin karakola silah sokması izleyicilerin sert tepkilerine neden oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizideki çekim hatalarını anında yakalayan izleyici, mantık hatalarını da görünce "pes artık" demeden edemedi
KARAKOLA SİLAH SOKTU
Dün akşam yeni bölümü yayınlanan dizinin mantık hataları izleyiciyi çileden çıkardı. Nefes adlı ana karakterin nezarethanede bulunan kocasına silah doğrulttuğunu gören izleyici "Karakola silahı nasıl soktun" demeden edemedi.
Kaynak: haberinburada
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