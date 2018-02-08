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Sen Anlat Karadeniz Dizisindeki, Mantık Hataları İzleyiciyi İsyan Ettirdi

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNDEKİ, MANTIK HATALARI İZLEYİCİYİ İSYAN ETTİRDİ

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümündeki mantık hataları izleyiciye pes dedirtti. Ana karakterin karakola silah sokması izleyicilerin sert tepkilerine neden oldu.

Tarih : 08 Şubat 2018, 09:30
Puan Ver : Sen Anlat Karadeniz Dizisindeki, Mantık Hataları İzleyiciyi İsyan Ettirdi(6/10)2

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizideki çekim hatalarını anında yakalayan izleyici, mantık hatalarını da görünce "pes artık" demeden edemedi

KARAKOLA SİLAH SOKTU

Dün akşam yeni bölümü yayınlanan dizinin mantık hataları izleyiciyi çileden çıkardı. Nefes adlı ana karakterin nezarethanede bulunan kocasına silah doğrulttuğunu gören izleyici "Karakola silahı nasıl soktun" demeden edemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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