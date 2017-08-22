ŞEMSİYELERİ EMİNÖNÜ'NDEN 5 LİRAYA ALIP TAKSİM'DE 10 LİRAYA SATIYORLAR
Yağmur damlası düşmeden hazırlıklarını yapan şemsiye satıcıları yağmur başladıktan sonra bir anda ortaya çıkarak 5 TL'ye aldıkları şemsiyeleri 10 TL'ye satıyorlar.
İstanbul yoğun yağışa teslim… Bugün ise İstanbul'da en güzel parayı tahmin edileceği üzere şemsiye satanlar kazanacak. Yağmur damlası düşmeden hazırlıklarını yapan, en az Meteoroloji Genel Müdürlüğü kadar sıkı şekilde havayı takip eden şemsiye satıcıları Eminönü'den 5 TL'ye aldıkları şemsiyeleri biraz uzaktaki Taksim'de 10 TL'ye satıyor. Günün en kârlı isimlerinden biri ise Şemsiyeci Cemil. 20 yıldır Taksim'de ekmeğini taştan çıkaran Cemil yağmurlu havada günde 300 şemsiye sattığını söylüyor.
GÜNDE 3 BİN TL KAZANIYOR
Yağmur yağınca Cemil bir günde 3 bin TL kazanıyor. Yağmur yağınca su satmayı bıraktığını söyleyen seyyar satıcı, "Yağmur yağınca su satmayı bırakıyorum semsiye satıyorum. Ne yapayım, adam yağmurlu havada su içmez ama şemsiye alır bende para kazanmak için yapıyorum . 20 yıldan beri buradayım ben ama artık bu işi herkes yapıyor dilencisinden Surileyisine kadar adam baktı yağmur yağıyor hemen gidip Eminönü'nden satın alıyor 5 liraya getirip burada 10 TL'ye satıyor. Tarlabaşı'ndan gelip burada satış yapan çok. Burada herkes şemsiye satıyor günlük en az 300 adet satar hatta bazıları yetmiyor gidip tekrar alıyorlar" diyor. Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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