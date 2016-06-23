









Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP hakkında uzun bir süredir algı operasyonu yürütüldüğünü, Türk milliyetçilerine karşı husumet cephesini terk etmemiş bazı eski tüfeklerle, Milliyetçi Hareketi 12 Eylül askeri darbesinden sonra çeşitli endişelerle terk eden bazı isimlerin de bunlara eklendiğini, bu isimlerin MHP karşısında saf tuttuğunu belirtti.







GÖZLERİNİ MHP TABANINA DİKTİLER







Yalçın, MHP'nin Türk siyasetinin önemli ve vazgeçilmez bir aktörü olduğuna işaret ederek, bir kısım medya ve yazarların MHP düşmanlığı yaptığını, partideki kaosun devam etmesini istediğini ileri sürdü.







Siyaset ve medyanın MHP tabanına göz diktiğini öne süren Yalçın, muhtemel bir erken seçimde, anayasanın değiştirilmesi ve başkanlık modelinin getirilmesi için MHP'li seçmenin algısının yönlendirilmek istendiğini kaydetti.







MUHALEFET RÜZGARI GEÇİCİ







MHP içinde muhalefet rüzgarı estirilmesinin geçici olduğunu savunan Yalçın, daha önce de buna soyunanların, başka kapılarda macera aramak zorunda kaldığını ifade etti.







Yalçın, MHP'yi "Bir ulu çınar" olarak nitelendirerek, "Ondan bir dal koparıp, ayrılanların marjinalleştiğine, kuruduğuna şahit olunmuştur. 10 Temmuz'da hüsrana uğrayacağı kesin olan yeni nesil müzmin muhalefeti bekleyen son da öncekilerden farksız olacak, oyun bozulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.







MHP'nin, bu badireden bölünerek değil, tam tersine güçlenerek çıkacağına işaret eden Yalçın, şu görüşlerini paylaştı:







"Cenab-ı Hak bu şerri de hayra tebdil edecek, camiamızın feraseti, bu fitneyi ortadan kaldıracaktır. MHP, Türkiye'nin ve Türk siyasetinin geçmişinde vardı, bugününde vardır, yarınında da daha güçlü bir şekilde 'ne ülkünden ne ülkenden vazgeç' diyenlerle var olacaktır. MHP, bazı çevrelerde umulan ve beklenenin aksine 10 Temmuz Kurultayını, 'davası için doğru adım' gören ve ülkücü iradeyi temsil eden delegelerimizin basireti sayesinde büyük bir sağduyu ve dayanışma ruhu içinde sonuçlandıracaktır. MHP hakkında hariçten gazel okuyanlara 'Benim ekibim, anlayışım ve fikrim bana, seninki de sana' diyor, herkesin kendi işine bakmasını salık veriyoruz."



