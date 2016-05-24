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semih serkay birbirine girdi!

SEMİH SERKAY BİRBİRİNE GİRDİ!

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümüne Serkay ve Semih'in kavgası damga vurdu. İkili güçlükle sakinleştirildi.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:57
Puan Ver : Semih Serkay Birbirine Girdi!(10/10)8


Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Semih ve Serkay kavgası 'Dokunulmazlık Oyunu'na damgasını vurdu.



Yeni bölümde yarışmacılar haftanın elemesi öncesison adayların belirleneceği  2. dokunulmazlık oyunu için yarıştılar.



Çamur oyununun kritik anında Serkay'ın kaybettiği etap sonrası Semih'İn sözlü sataşmasına Serkay sessiz kalmayınca ikili birbirine girdi.  Yarışmacıları Yattara ve diğer arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Yeni bölümde sinirlerine hakim olamayan yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın müdahalesi sonrası kavgaya son verdi.








Etiketler: Semih  Serkay  Birbirine  Girdi    haber

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