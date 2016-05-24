

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Semih ve Serkay kavgası 'Dokunulmazlık Oyunu'na damgasını vurdu.







Yeni bölümde yarışmacılar haftanın elemesi öncesison adayların belirleneceği 2. dokunulmazlık oyunu için yarıştılar.







Çamur oyununun kritik anında Serkay'ın kaybettiği etap sonrası Semih'İn sözlü sataşmasına Serkay sessiz kalmayınca ikili birbirine girdi. Yarışmacıları Yattara ve diğer arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Yeni bölümde sinirlerine hakim olamayan yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın müdahalesi sonrası kavgaya son verdi.