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şemdinli'deki polis ekibine saldırı

ŞEMDİNLİ'DEKİ POLİS EKİBİNE SALDIRI

Şemdinli ilçesinde polis ekibine yönelik saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tarih : 25 Temmuz 2015, 10:50
Puan Ver : Şemdinli'deki Polis Ekibine Saldırı(10/10)11


Şemdinli ilçesinde polis ekibine yönelik saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



İlçe girişinde bulunan Beşevler Mahallesi'ndeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü önünde uygulama yapan polis ekibine yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah  eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, T.K. ile adı öğrenilemeyen bir kişi ilçe merkezindeki Moda Mahallesi'nde, S.E. ise Altınsu köyünde gözaltına alındı.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Dün akşamki saldırıda biri ağır 2 polis memuru yaralanmıştı.








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