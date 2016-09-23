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ŞEMDİNLİ'DE ZIRHLI ARACA BOMBALI TUZAK!


ŞEMDİNLİ'DE ZIRHLI ARACA BOMBALI TUZAK!
Tarih : 23 Eylül 2016, 12:39
Puan Ver : Şemdinli'de Zırhlı Araca Bombalı Tuzak!(0/10)


Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezi girişinde bulunan Altınsu Köyü yakınlarında meydana geldi.



PKK'lılar tarafından daha önce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.

GENİŞ ÇAĞLI OPERASYON BAŞLATILDI



Meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan olmazken, karayolunda hasar oluştuğu belirtildi. Teröristlerin yakalanması için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.








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