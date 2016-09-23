ŞEMDİNLİ'DE ZIRHLI ARACA BOMBALI TUZAK!
Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezi girişinde bulunan Altınsu Köyü yakınlarında meydana geldi.
PKK'lılar tarafından daha önce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.
GENİŞ ÇAĞLI OPERASYON BAŞLATILDI
Meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan olmazken, karayolunda hasar oluştuğu belirtildi. Teröristlerin yakalanması için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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