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ŞEMDİNLİ'DE YOĞUN TOP ATIŞI


ŞEMDİNLİ'DE YOĞUN TOP ATIŞI
Tarih : 26 Temmuz 2015, 12:27
Puan Ver : Şemdinli'de Yoğun Top Atışı(5/10)5




HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nden Kuzey Irak'a doğru sabah saatlerinde yoğun top atışı yapıldı. Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki top atışları sabah saat 05.00 sıralarında Balkaya Dağları bölgesine doğru yapıldı.



Derecik'te konuşlu bulunan 34'ncü Hudut Taburu ve Umurlu 34. Sınır Bölüğü'nden yapılan top atışlarının sesi beldede de yoğun bir şekilde duyuldu. Saat 08.00'a kadar süren top atışları sonrası topların düştüğü bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.








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