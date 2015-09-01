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şemdinli'de tabur komutanlığına saldırı !

ŞEMDİNLİ'DE TABUR KOMUTANLIĞINA SALDIRI !

Hakkari Şemdinli'deki 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na, PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlar ve roketlerle saldırı yapıldı.

Tarih : 01 Eylül 2015, 09:14
Puan Ver : Şemdinli'de Tabur Komutanlığına Saldırı !(5/10)7


Hakkari Şemdinli'deki 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na, PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlar ve roketlerle saldırı yapıldı.



Şemdinli İlçesi'nin Irak ve İran'a sıfır noktada bulunan Tekeli, Alan ve Kayalar Köyü karayoluna inen PKK'lılar, Tekeli 34. Hudut Tugayı 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırdı.








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