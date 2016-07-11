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ŞEMDİNLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


ŞEMDİNLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 11 Temmuz 2016, 09:24
Puan Ver : Şemdinli'de Sokağa Çıkma Yasağı(6/10)6


Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Öveç köyü ve mezralarında 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Öveç köyü, Karakuş mahallesi (Karaağaç Mezrası) ve Harmanlı mezralarında, artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince "sokağa çıkma yasağı" ilan edildiği belirtildi.








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