ŞEMDİNLİ'DE PKK KAMPINA GİTMEK İSTEYEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Hakkari Valiliği, Şemdinli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden 4'ünün, güvenlik güçleri ve kamu binalarına yönelik eylem yapmak amacıyla terör örgütünün kırsal alanına eğitim almaya gitmek istediklerinin anlaşıldığı kaydedildi. 4 şüphelinin, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildikleri belirtildi.
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