O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ŞEMDİNLİ'DE PKK KAMPINA GİTMEK İSTEYEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI


ŞEMDİNLİ'DE PKK KAMPINA GİTMEK İSTEYEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Tarih : 01 Şubat 2016, 13:48
Puan Ver : Şemdinli'de Pkk Kampına Gitmek İsteyen 4 Kişi Tutuklandı(10/10)9


Hakkari Valiliği, Şemdinli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden 4'ünün, güvenlik güçleri ve kamu binalarına yönelik eylem yapmak amacıyla terör örgütünün kırsal alanına eğitim almaya gitmek istediklerinin anlaşıldığı kaydedildi. 4 şüphelinin, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildikleri belirtildi.








Etiketler: Şemdinli  De  Pkk  Kampına  Gitmek  İsteyen  4  Kişi  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER