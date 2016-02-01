

Hakkari Valiliği, Şemdinli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden 4'ünün, güvenlik güçleri ve kamu binalarına yönelik eylem yapmak amacıyla terör örgütünün kırsal alanına eğitim almaya gitmek istediklerinin anlaşıldığı kaydedildi. 4 şüphelinin, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildikleri belirtildi.